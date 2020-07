Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, a fost diagnosticat cu COVID-19. Informația a fost confirmată chiar de către ales. Alexandru Botnari spune că a început să se simtă rău încă săptămâna trecută și vineri a decis să dea testul la noul coronavirus, iar sâmbătă a aflat rezultatul pozitiv. Acum, primarul de Hîncești se află în autoizolare.

Potrivit lui Alexandru Botnari, acum câteva zile i-a apărut febra, tusea și slăbiciunile, fapt ce l-a făcut să dea testul la COVID-19. După ce a aflat rezultatul, primarul orașului Hîncești a primit tratamentul corespunzător la domiciliu. Acesta presupune că s-a infectat la locul de muncă.



ALEXANDRU BOTNARI, primarul municipilui Hîncești: ”În altă parte nu am avut cum. În apropiere nu am comunicat cu nimeni, în afară de oamenii de la serviciu, care dimineața mă întâlneau pe scări la Primărie ca să ceară ceva sau lucruri de acestea. Și atunci când le spun să stea la distanță de 2-3 metri, ei se supără și fac gălăgie.”



Primarul orașului Hîncești spune că simptomele i se asociază cu o răceală acută, dar speră că totul va fi bine. Deocamdată, nu cunoaște dacă Primăria va intra în carantină, iar o decizie urmează să fie luată pe parcursul zilei de către Comisia raională pentru Situații Excepționale.



ALEXANDRU BOTNARI, primarul municipilui Hîncești: ”Doamna viceprimar Olga Moraru, ea a fost în concediu până acum, am rugat să iasă la serviciu, fiindcă ea nu a contactat cu nimeni, dar cei care au contactat mai mult cu mine să fie verificați și să stea în carantină.”



Conform datelor, de la începutul pandemiei, în raionul Hîncești au fost confirmate 193 de cazuri de îmbolnăviri de COVID-19, dintre care cinci oameni au pierdut lupta cu boala, iar 106 s-au vindecat. Conform ultimelor date ale Congresului Autorităților Locale din Moldova, în țară, în jur de 30 de primari au fost infectați cu noul coronavirus, iar doi au decedat.