Primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin vrea autonomie locală pentru oraș: „Găgăuzia are… să ne dea și nouă autonomie…”

Primarul mun. Bălți, Nicolae Grigorișin nu scapă nici o ocazie de a obține dividende politice. Prezent ieri la protestul comercianților, nemulțumiți de noua lege a patentelor, acesta a spus că își dorește și pentru municipiul Bălți, autonomie locală așa ca și în Găgăuzia, scrie portalul de știri tvn.md

„Patentarii au venit să-și spună durerea, vede-ți pe ei conștient vor să-i scoată din piață pentru a închide piețele. Totul e clar, e un strigăt de durere, ei au ieșit pentru a spune ce cerințe au, ei cer să fie pusă o monitorizare și să lucreze în continuare în bază de patentă. Din această cauză orașul a pierdut patru milioane de lei, dar cum percepe șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat că acum în piață se vând milioane de tone de cartofi și la piață stau milionari, dar e un om naiv. – Ați încercat să discutați cu domnul Alaiba? – Puțin de spus că am încercat, noi am scris scrisori, începând cu președintele și terminând cu miniștrii, unde ne-au dat răspuns că ați avut un an ca să învățați cum să utilizați aparatele de marcat și să fie achiziționate. Azi au multe întrebări, cum o bunicuță va lucra cu acel aparat de casă, cum să facă să vândă pătrunjel, roșii sau castraveți, cum să vândă haine la mâna a doua, care vând ciorapi rupți, iată despre ce e durerea lor. Ei asta spun, înțelege-ți? Eu îi înțeleg și sunt de partea lor în totalitate. Alaiba lasă să se gândească, Reacean să se gândească, să se gândească președintele. Dacă noi avem o singură țară, de ce în Găgăuzia s-a decis că se poate patentă, dar în Bălți nu se poate. Dați-ne și nouă așa autonomie ca în Bălți să avem tot patente.” a spus NICOLAI GRIGORIȘIN, primarul municipiului Bălți.

Potrivit sursei citate, nu este pentru prima dată când în prag de alegeri la Bălți apar astfel de tendințe separatiste.

În mai 2015 Consiliul Municipal Bălţi a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare, cu votul majorității comuniste, organizarea unui referendum local consultativ, „privind extinderea autonomiei locale”.

Atunci consilierii locali au solicitat autonomie financiară reală a municipiului. Plebiscitul local, însă, nu a avut loc.