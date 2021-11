Primarul comunei Trușeni, reținut acum două luni într-un dosar de corupţie, a revenit în funcție. Reacția localnicilor

"Dacă ea a fost reținută, trebuia să meargă până la urmă și nu-i corect că a ieșit la muncă.”"Niciun fel de funcție. La săpat acolo. Eu am înțeles că dacă are dosar penal, nu are ce căuta la lucru. Gata, s-a mântuit lucru."Am încercat să discutăm cu Stela Munteanu, însă aceasta nu era la birou."Este ora 10 și 54 de minute, iar pe primărița comunei Trușeni nu am găsit-o la serviciu. Secretara ne-a spus că ar fi într-o ședință cu angajații casei de cultură și ne-a recomandat să revenim la finalul ședinței, adică peste trei ore.""- Este la ședință.- Dar unde la ședință, aici în primărie?- Da. Are ședință cu Casa de Cultură. La moment nu poate vorbi."Am revenit după trei ore cu un apel, însă primărița nu ne-a răspuns.La începutul lunii septembrie, ofițerii CNA şi procurorii anticorupție au efectuat percheziții la Primăria Truşeni, iar Stela Munteanu a fost reținută pentru corupere pasivă, activă și trafic de influență. Potrivit oamenilor legii, primăriţa şi câţiva subalterni de-ai ei ar fi încercat să deposedeze o locuitoare a comunei de casă, terenuri şi de un apartament din Capitală. Centrul Național Anticorupție a publicat imagini cu înregistrările discuţiilor privind această schemă de corupţie."– Baba are casă, aicea-i minim 20 de mii, ca să o dai repede azi. Știi, mai are şi apartamentul cela, tot vreo 20 mii, să-l dai...– Şi mai are, mai are cote, tot minim 20, care nu ştie unde– Ea ştie că are cote.– B...a, dapoi, polnâi p...ţ– Iaca-s vreo 60 de mii...– Nu văd o problemă, trebuie de văzut cine are, eu să mă bag la dânsa şi o să povestesc eu pe urmă."Am încercat să discutăm cu victima, însă aceasta nu era acasă, iar vecinii susțin că nu au văzut-o de ceva timp.În 10 noiembrie, magistrații oficiului Ciocana al Judecătoriei Chișinău au dispus eliberarea provizorie sub control judiciar a primăriței de Trușeni. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, ne-a spus că decizia a fost contestată la Curtea de Apel, însă primărița nu a fost suspendată din funcție.Vinerea trecută, un grup de oameni a protestat în fața primăriei Truşeni, cerând demisia Stelei Munteanu."Demisia! Demisia! Demisia!"Manifestaţia a continuat până la domiciliul primăriței."Jos Mafia! Jos Mafia. La Stela acasă. La primăriță acasă. Să iasă și să vorbească cu oamenii."În acelaşi dosar figurează arhitectul șef al primăriei, un fost angajat al instituţiei, precum și un agent economic. Funcţionarii ar fi pretins între 500 și o mie de euro sau bunuri materiale de la cetăţeni şi agenţi economici pentru a elibera certificate de urbanism. Persoanele vizate riscă până la zece ani de închisoare.