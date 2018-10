Primarul comunei Cotul Morii: Cu ajutorul PDM şi a prim-ministrului Pavel Filip am reuşit să aducem apă potabilă în 10 localităţi din lunca Prutului

Datorită intervenţiei prim-ministrului Pavel Filip şi implicării Partidului Democrat din Moldova, zece localităţi din lunca Prutului au fost conectate la apeduct şi beneficiază de drumuri bune. Doar împreună putem să asigurăm un trai mai bun cetăţenilor Republicii Moldova. Declaraţia a fost făcută de primarul comunei satul Morii, Lucia Guştiuc, la Adunarea Națională "PDM Pentru Moldova".

"Sunt impresionată să văd multă lume aici. Sunt mândră că fac parte din marea familie a Partidului Democrat din Moldova. Oamenii care credem că Moldova are o şansă: uniţi şi decişi să facem fapte bune. Despre fapte bune pentru oameni vreau să vă vorbesc şi eu şi despre proiectele din ţară care schimbă viaţa fiecărei comunităţi.

Primăriile sunt cetăţenii Republicii Moldova care aşteaptă schimbări în fiecare comunitate şi numai împreună, umăr la umăr, putem schimba calitatea vieţii oamenilor spre bine. În urma calamităţilor naturale din vara anului 2010, comuna Cotul Morii a fost totalmente inundată şi strămutată într-o localitate nou construită. Ceea ce ţin să vă mulţumesc şi vouă, dragi cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru implicarea şi constribuţia financiară a dvs la construcţia satului model.

Din anul 2011, de când am fost aleasă în funcţia de primar, mi-am propus să muncesc pentru cetăţenii care mi-au încrediţat votul pentru a le crea condiţii de un trai decent. Împreună am reuşit să facem lucruri frumoase. Am construit şcoli şi grădiniţe, centre de sănătate. Am iluminat localităţile şi iată că împreună, la iniţiativa Partidului Democrat am construit şi drumuri bune. Ceea ce ţin să-i mulţumesc domnului preşedinte al PDM, Vlad Plahotniuc, pentru iniţiativa dată.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova şi, inclusiv, comuna Cotul Morii este aprovizionarea cu apă potabilă. În anul 2013 pentru comuna Cotul Morii şi cele 10 localităţi s-a început construcţia apeductului. Suma a fost din Fondul Ecologic - 73 de milioane de lei, ca după un an de zile, acest proiect să fie îngropat.

După mai multe demersuri către prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, şi către conducerea PDM, acest proiect a luat viaţă. Ceea ce ţin să îi mulţumesc şi domnului Pavel Filip pentru implicare la construcţia acestui apeduct pentru cele 10 localităţi din lunca râului Prut. Domnule Pavel Filip, vă mulţumim frumos din partea tuturor cetăţenilor din raionul Hânceşti.

Dragi cetăţeni, îmi doresc pentru locuitorii din Cotul Morii şi pentru toate satele din Republica Moldova să aibă comunităţi cu care să se mândrească şi împreună să facem lucruri frumoase pentru Republica Moldova.

Avem rezultate, avem susţinere, suntem puternici, dar trebuie să vorbim cu cetăţenii şi să le lămurim despre realizările PDM.

Dorinţa mea e ca şi dvs să muncim, să câştigăm alegerile parlamentare şi să aducem valorile europene aici în ţărişoara noastră. Partidul Democrat este Republica Moldova", a spus primarul comunei satul Morii, Lucia Guştiuc.