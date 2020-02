Primarul Capitalei vrea să construiască o parcare în locul Autogării Centrale. Călătorii CONTRA, şoferii PRO

În spaţiul în care este amplasată Autogara Centrală din Capitală ar putea fi construită o parcare supraetajată, iar o parte din rute ar urma să fie redirecționate către Autogara de Sud și cea de Nord. Cu această propunere a venit primarul Capitalei, Ion Ceban, care spune că a avut deja o discuţie cu administraţia autogării. Aceasta spune că a identificat un spaţiu care ar putea servi drept loc pentru construcţia unei parcări, însă a evitat să răspundă clar dacă ar accepta strămutarea autogării centrale.



"La Gara Sud, la Gara Nord o parte din automobile care astăzi deservesc sau autobuze care deservesc, iar altă parte va rămâne în Gară acum. Urmează să vedem care, cele de mare capacitate sau de mică capacitate. Nu este proprietatea nici a statului, nici municipală, dar discutăm cu oamenii care administrează Gara Centrală", a menţionat primarul Capitalei.



La rândul lor, călătorii spun că s-au obișnuit deja să vină până în centrul Capitalei.



"E mai bine aici pentru lume de la țară, e piața, aici sunt mașinile, aici tot, nu-i bine așa cum vrea dumnealui".



"E greu pentru bătrâni, aici e Gara, aici m-o adus mașina, m-am dus la piață, dar așa ce?".



"Nu suntem de acord, pentru ce să o mute? E mai bine aici, e mai aproape, e mai comod aici și la un spital, dar de acolo cu ce să te duci?"



"Da ce puțin loc are unde face parcare? Cred că găsește el loc să facă parcare, numai să vrea să facă, da Gara las-o să stea aici".



Șoferii de rută spun că mutarea autogării le va ușura munca:



"Pentru șoferi o să fie mai ușor, nu trebuie să intrăm prin oraș, prin ambuteiaje".



"Pentru șoferi va fi mai bine, pentru că la piață e multă aglomerație, mașini sunt multe, se formează ambuteiaje".



Cei mai bucuroși sunt conducătorii auto din Capitală, care zic că nu-și vor mai pierde nervii în trafic:



"Perfect! E mare problemă. Tot timpul sunt ambuteiaje și ar fi perfect să mute undeva în altă parte".



"Sunt cu mâinile și cu picioarele pentru asta. S-o mute undeva într-o margine să n-o vadă nimeni.

- De ce?

- Pentru că încurcă, toată prostia care se face în oraș e din pricina la Gară și la autocarele are vin și rutierele și toată lumea se învârte aici".



Contactat telefonic, administratorul Autogării Centrale, Iurie Moroz, a confirmat că a avut o discuţie cu Primăria la acest subiect şi a spus că a identificat un potenţial loc pentru amenajarea unei parcări. Când am revenit pentru alte precizări, acesta nu a mai răspuns la telefon.

Autogara centrală din Chișinău este una din cele mai vechi din municipiu și a fost construită în 1974. În prezent cele trei Gări Auto din Capitală deservesc zilnic 7535 curse internaționale și interurbane.