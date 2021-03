Primarul Capitalei, Ion Ceban, testat pozitiv la COVID-19

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost făcut de edilul Chișinăului pe pagina sa de Facebook.

Într-o postare, Ceban a scris că acum câteva zile a fost testat negativ, la întoarcere din deplasarea pe care a avut-o în România. Ieri, însă, edilul a decis să facă testul repetat, întrucât mai mulți angajați din primărie sunt infectați cu noul coronavirus.

"Prieteni anunț că am primit rezultatul testului pozitiv! Am făcut testul de rutină în contextul în care în primărie sunt foarte mulți colegi infectați cu COVID-19. Unii au starea de sănătate gravă, alții au aflat întâmplător, deoarece am solicitat ca toți angajații să fie testați. În ultima perioadă, am dat mai multe teste, la fel ca și pe toată perioada pandemică. În special în ultima săptămână am dat testul la întoarcere din deplasare, altul ieri împreună cu echipa, iar cu scurt timp în urmă am primit rezultatul", a scris Ion Ceban.

Ceban a mai scris că se simte bine și că în următoarea perioadă va munci de acasă.

"În prezent sunt bine și sunt acasă, dar m-am izolat de familie deoarece membrii familiei nu au COVID. În această perioadă voi munci de acasă!", a menționat primarul.

Totodată, primarul Capitalei a îndemnat oamenii să poarte măștile și să țină cont de toate recomandările specialiștilor.