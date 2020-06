Primarul Capitalei, Ion Ceban, recunoaşte că oraşul nu rezistă în faţa unor ploi abundente

S-a întâmplat şi duminica trecută, atunci când după o furtună de doar două ore, mai multe străzi din Chişinău au fost inundate, iar maşinile au plutit printre şuvoaie.În cadrul şedinţei operative a primăriei,"Oamenii, unii, nu vor să înţeleagă că încă oraşul are acelaşi număr de lucrători, specialişti, tehnică uzată şi, reiterez, numărul tehnicii, deocamdată, este acelaşi", a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.Primarul susţine că, ani la rând, în Capitală s-au construit blocuri noi, însă nu s-a intervenit la reparaţia şi curăţarea ţevilor şi nici la extinderea sistemului. În aceste condiţii, edilul propune ca banii alocaţi pentru reparaţia havuzurilor să fie repartizaţi pentru curăţarea canalizării pluviale."Banii pentru construcţia havuzurilor, de exemplu, să îi redirecţionăm pentru curăţarea sistemelor de canalizare. Să vedem dacă legal putem să facem acest lucru şi dacă reuşim, din punct de vedere a timpului", a zis Ion Ceban, primarul general al Capitalei.Însă, în campania electorală, Ion Ceban era mai optimist. Atunci, el a promis alegătorilor că problema sistemului de canalizare pluvială va fi rezolvată."Dacă este să ne referim la zona "Zorile", avem ţevi de doi metri care sunt 80 la sută, aşa, popular zis, "bătute". Am avea nevoie de aproximativ de zece milioane de lei şi, în doi ani de zile, consecutiv, am putea curăţa toate aceste canalizări pluviale", a spus Ion Ceban, primarul general al Capitalei.Sectoarele Centru şi Buiucani ale Capitalei au fost cele mai afectate de ploaia de duminică. Autorităţile din Capitală au creat o comisie care urmează să evalueze pagubele.