Primarul Capitalei AMENINŢĂ pretorii că vor fi penalizaţi sau chiar demişi: Trebuie să cunoaşteţi problemele din sector ca pe Tatăl Nostru

"Dumneavoastră trebuie să cunoaşteţi problemele din sector ca pe Tatăl Nostru şi să interveniţi, să ştiţi când puteţi interveni şi să nu le promiteţi oamenilor cai verzi pe pereţi", a menţionat Ion Ceban.Avertizările vin după verificarea proiectelor din sectoare. La şedinţa operativă de luni, primarul avea teancuri de procese verbale cu neregulile depistate. Ceban a luat la întrebări fiecare pretor."O să... succint o să încerc să mă refer la proiectele care... se desfăşoară în sectorul Buiucani. Vineri am început lucrările la reabilitarea aleelor pietonale, instalarea sistemul de iluminat şi reabilitarea scenei de vară din pădurea - parc Butoiaş", a spus Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani."Şi în cazul dumneavoastră, şi în alte cazuri sunt termeni depăşiţi substanţial, sunt şantiere lăsate de izbelişte. Iată obiectiv, plaja când trebuia să fie gata, în decembrie sau la începutul lunii iunie?", a precizat edilul Capitalei.Primarul a fost nemulţumit şi de stadiul lucrărilor din sectorul Centru: "- La Lomonosov 35 aici este o listă de nu ştiu ce... - Neconformităţi, sigur, da. - Neconformităţi. Nu noi trebuie să vă spunem despre asta, voi trebuie să ne spuneţi. Asta este grav, nu trebuie să târâim noi din voi".Edilul a spus că şi directorii de întreprinderi municipale trebuie să fie mai responsabili. Ca de obicei, şeful de la "Apă-Canal" a fost mustrat pentru lucrările abandonate de pe străzile oraşului."Stă de jumătate de an şantierul neacoperit, vine ploaia şi ia la vale pietrişul, vă rog frumos să actualizaţi informaţia. Fotografiile din teren, unde s-a intervenit, cum s-a intervenit, o să le suprapunem cu ceea ce am văzut. Mi se pare că la voi cineva lucrează şi în photoshop", a declarat primarul Capitalei.De la începutul mandatului, edilul Ion Ceban a demis un singur pretor, cel al sectorului Botanica. Boris Prepeliţă a fost dat afară anul trecut în urma unui control inopinat făcut de primar. Înainte de asta, Prepeliţă a rămas fără salariul pe o lună din cauza mai multor încălcări descoperite de primar în parcul Valea Trandafirilor. Şi pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, a fost amendat cu 50 la sută din salariul pe luna iulie, pentru mai multe încălcări.