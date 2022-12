Primarul Capitalei, acuzat de mai mulți consilieri locali că tergiversează prezentarea bugetului municipal pentru anul viitor

Mai mulţi consilieri locali îl acuză pe primarul Capitalei că tergiversează prezentarea bugetului municipal pentru anul viitor. În cadrul unei conferinţe de presă, aleşii Platformei "DA" au declarat că în fiecare an bugetul se votează pe ultima sută de metri, în grabă, iar banii nu sunt distribuiţi eficient şi au de suferit cetăţenii. Andrei Năstase a declarat că fracţiunea pe care o reprezintă are deja mai multe propuneri care ţin de dezvoltarea Capitalei şi a suburbiilor. Aceştia nu vor reuşi să le expună şi spun că primarul Ion Ceban ar amâna intenţionat acest lucru.

"Potrivit legii, consiliul local adoptă bugetul pentru anul următor până la data de 10 decembrie. Suntem într-o mare întârziere, din cauza lipsei unei cooperări între instituţiile centrale şi aceste practici de tergiversare au consecinţe păguboase pentru oameni. Solicităm transparenţă, solicităm imediat să fie publicat bugetul pentru 2023", a spus ANDREI NĂSTASE, preşedintele fracţiunii "DA" din CMC.

Şi preşedintele fracţiunii PAS din CMC, Roman Cojuhari, spune că nu vor reuşi să dezbată proiectul pentru a-l îmbunătăţi şi pentru a veni cu propuneri de îmbunătăţire a bugetului destinat cheltuielilor.

"Nu e primul an când vedem că domnul primar nu optează pentru discuţii transparente, în fiecare an mai netransparentă devine discuţia pe buget. Noi am elaborat câteva propuneri şi vom veni cu ele în zilele următoare, dar vrem mai întâi să vedem priorităţile pentru 2023", a menționat ROMAN COJUHARI, preşedintele fracţiunii PAS din CMC.

Iar consilierul neafiliat Veaceslav Nedelea susţine că în acest ritm oraşul Chişinău riscă să rămână fără buget aprobat pentru 2023:

"Din ce ştiu eu, până pe 20 decembrie proiectul va fi supus consultărilor publice, conform legii, acestea trebuie să nu dureze nu mai mai puţin de 2 săptămâni. Nu cred că în anul curent vom avea buget pentru 2023. La începutul anului viitor, probabil, prin Consiliul Municipal, Capitala va avea buget".

Iar preşedintele fracţiunii PL, Ion Cebanu, ne-a spus ca indiferent când va fi prezentat proiectul, aceştia vor fi consecvenţi şi, exact ca în alţi ani, nu-l vor vota. Iar socialistul Dinari Cojocaru ne-a spus că nu vor să se expună acum la acest subiect şi că o vor face când proiectul va fi discutat în şedinţe.

Contactată pentru o reacţie, Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban ne-a spus că de vină ar fi Ministerul Finanţelor, care ar fi trebuit să emită până în data de 1 iunie circulara cu indicatorii macroeconomici şi priorităţile pe următorul an destinate autorităţilor publice locale. Acest lucru s-a întâmplat abia peste patru luni, în septembrie, fapt care a şi dus la întârzierea prezentării proiectului bugetului Capitalei pentru 2023. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanţelor, Cristina Nicolau, a fost contactată pentru o reacţie, dar nu am primit niciun răspuns.