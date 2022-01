Primarul Capitalei a criticat dur declaraţiile lui Litvinenco: „Lăsaţi-o mai moale cu ameninţările”

Primarul Capitalei, Ion Ceban, s-a arătat deranjat de declaraţiile ministrului Justiţiei, Sergiu Litvinenco, care a îndemnat funcţionarii publici să nu-şi mai posteze facturile la gaz pe reţelele de socializare. Edilul i-a cerut lui Litvinenco să o lase mai moale cu ameninţările publice.



În weekend, ministrul Justiţiei le-a recomandat pe Facebook funcţionarilor publici să nu posteze facturile la gaz, întrucât pot fi observaţi şi câţi metri pătraţi au locuinţele acestora, lucru pe care unii nu le-a fi indicat în declaraţiile de avere. Drept răspuns, primarul Capitalei, Ion Ceban a declarat la şedinţa Primăriei că nu se teme de ameninţări.



„Sâmbătă un tocmai ministru care crede că a terminat reforma justiției, despre care ei spun, dar nimeni nu vede până acum, a ieșit public cu ugrozuri, amenințări și aluzii că cei care vor face public facturile se vor trezi cu organele de drept la ușă. Lăsați-o mai moale, vă rog frumos, nu mai umblați cu sperietori de genul acesta.”, a menționat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Mai mult, Ceban consideră că afirmaţiile lui Litvinenco au scopul de a sustrage atenţia opiniei publice de la scumpirile în lanţ din ultima perioadă. Acesta mai spune că nu se teme de consecințe, întrucât el nu are ce ascunde.



„Deci, din postarea domnului ministru am înțeles că pot să mă trezesc în următoarele zile, săptămâni sau luni cu cei de la ANI, am înțeles că deja s-au dat indicații deja în această privinţă.”, a menționat ediluln Capitalei.



După ce organizaţia municipală a Partidului Acţiune şi Solidaritate a postat un video despre casa în care locuieşte Ceban, acesta a spus că trăiește de 10 ani în ea.



„Aici locuiesc eu ca să fie foarte clar, aecasta este locuinţa mea din 2012. Locuinţă pe care am cumpărat-o imediat după ce am vândut cu familia locuinţa pe care o aveam chiar în centrul Capitalei.”, a spus Ion Ceban.



Şi viceprimarul Fadei Nagacevschi s-a plâns pe reţelele de socializare că locuința sa a fost filmată şi că astfel s-ar inocula opiniei publice că este milionar. Contactaţi telefonic, reprezentanţii PAS ne-au declarat că nu ştiu nimic despre aceste filmări.



Atât ANI, cât şi CNA au declarat că nu vor comenta declaraţiile celor doi politicieni. Solicitat pentru o reacţie, Sergiu Litvinenco ne-a spus că nu ştie despre aceste afirmaţiile lui Ceban şi a refuzat să le comenteze. De asemenea, declaraţiile ministrului Justiţiei de sâmbătă au fost criticate dur şi de alţi politicieni şi analişti.

Fostul premier Ion Chicu a scris că Litvinenco vrea să închidă gura moldovenilor revoltaţi de rezultatele guvernării Maiei Sandu şi a echipei sale. Iar analistul politic Dionis Cenuşă a scris că un reprezentant al guvernării ar fi trebuie să fie empatic cu oamenii care au primit facturi enorme la gaz şi să nu ridiculizeze problema, aşa cum a făcut-o Litvinenco.