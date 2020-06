Primarul Capitalei a cerut ca să fie efectuată o expertiză privind calitatea vopselei pentru marcajul aplicat pe străzi

Istoria se repetă. Chiar dacă autorităţile din Chişinău au promis că marcajul aplicat în acest an este de calitate, primarul Ion Ceban susţine că, din nou, vopseaua se şterge mult prea repede.

La şedinţa operativă a Primăriei, edilul a cerut ca să fie efectuată o expertiză în acest sens. Asta deşi cu o lună în urmă, şeful interimar de la "Exdrupo", Sergiu Tomiţă, dădea asigurări că marcajul va rezista jumătate de an.

Marcajul în Capitală a început să fie aplicat martie. Autorităţile au cumpărat 70 de tone de vopsea din Bulgaria, despre care spuneau că este de calitate.



"În acest an, am cerut ca vopseaua să fie făcută conform standardelor europene, să aibă certificat de durabilitate. Acesta ne dă o garanţie ca această vopsea să reziste mai mult în timp. Până la şase luni, jumătate de an. Pentru vopsea acrilică e normal", a menţionat şeful interimar al "Exdrupo".



A trecut aproape o lună de la aceste declaraţii, iar primarul spune că marcajul se şterge deja.



"Marcajul rutier. Eu văd că nu este atât de calitativ cum s-a promis. Eu nu sunt expert, dar văd că, pe alocuri, nu este suficient de bine. Rog foarte mult să se facă expertiza vopselei. Nu o să trecem cu peria în fiecare lună", a declarat primarul Capitalei.



Şeful întreprinderii municipale "Exdrupo", Sergiu Tomiţă, ne-a spus că expertiza va demonstra veridicitatea certificatelor de calitate prezentate de agentul economic. Pentru procurarea vopselei şi aplicarea marcajului, din bugetul Capitalei au fost alocaţi 13 milioane de lei.