Primăriile luptă cu virusul. La Edineţ au fost prelucrate cu dezinfectanți peste o sută de kilometri de drum şi două sute de scări de bloc

"Orașul a fost împărțit ca şi consilierii să ajute pe sectoarele lor. 23 de consilieri, 23 de sectoare. Fiecare consilier să fie responsabil pe sectorul lui de oamenii în vârstă pentru că ei au nevoie de el ca niciodată. Iar eu ca primar am în viziunea mea trei vârstnici şi o femeie gravidă acolo unde eu trăiesc şi încerc să le aduc cele necesare", a spus primarul municipiului Edineţ, Constantin Cojocaru."Într-un final noi am găsit o cantitate de zece tone pe care le-a cumpărat administrația publică locală anume pentru orașul Nisporeni", a spus primarul oraşului Nisporeni, Grigore Robu.La Cahul străzile orașului sunt mai mult pustii, iar primarul lucrează de-acasă. Nicolae Dandiş a fost nevoit să se autoizoleze după ce a participat la ședințele Comisiei raionale pentru Situaţii Excepționale unde au fost prezenți şi trei funcționari suspectați că ar fi infectați cu noul coronavirus."Noi chiar zilele acestea am acordat din bugetul local niște resurse financiare spitalului raional pentru a procura încă un ventilator. Aparent oamenii intră în panică situația scapă de sub control, dacă credem că există un Dumnezeu", a spus primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș.