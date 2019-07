Primarii PLDM sunt presați şi ameninţaţi cu dosare penale, dacă nu aderă la PAS-PPDA

Mai mulţi primari liberal-democraţi ar fi presați şi ameninţaţi cu dosare penale, dacă nu aderă la Partidul Acţiune şi Solidaritate sau la Partidul "Platforma Demnitate şi Adevăr". Declaraţia aparţine preşedintelui PLDM, Tudor Deliu, şi a fost confirmată de mai mulţi membri ai acestei formaţiuni. Liderii PAS şi PPDA infirmă acuzaţiile, dar spun că cei profesionişti sunt aşteptaţi oricând.



Tudor Deliu a mai declarat că liberal-democraţii au început pregătirile pentru alegerile locale din toamnă. Dar după selectarea candidaţilor la funcţia de primar din partea PLDM, aceştia sunt abordați fie de reprezentaţii PAS, fie de cei din PPDA.



"După ce noi îi identificăm, din urma noastră merg fie de la PAS, fie de la DA şi încearcă să îi convingă să îi reprezinte pe ei în viitoarele alegeri locale. Acum adunăm probele fiindcă nu e vorba numai de Căuşeni şi de Leova, e vorba şi de Sîngerei, e vorba şi de Rezina, Cahul, Călăraşi. Nu am probe că îi ameninţă, poate că îi şantajează da."



Afirmațiile lui Deliu sunt confirmate şi de către colegul său de partid, vicepreşedintele PLDM, Alexandru Bujorean. "Aţi promis că sunteţi altfel, atunci nu fiţi ca ei", a scris Bujorean pe Facebook şi a îndemnat partidele din alianţa de guvernare să înceteze racolările abuzive, atacurile şi să-i lase în pace pe candidaţii PLDM.



Această situaţie a fost semnalată şi de liberal-democratul Anatolie Focşa, un angajat al Primăriei Căuşeni. Potrivit acestuia, Partidul Acțiune și Solidaritate, prin intermediul reprezentanților săi în raionul Căușeni, a început a vâna primarii aleși în funcții pe listele PLDM. În caz de refuz, aceştia sunt amenințați cu dosare penale, dar şi cu lipsirea finanțării primăriilor.



Preşedintele PPDA, Andrei Năstase, a negat acuzaţiile aduse.



"Nu comentez asemenea inepții. Niciodată nu am apelat, nu apelez şi nu voi apela la arbitrariu, nu voi face ceva în detrimentul legii şi al oamenilor", a spus Andrei Năstase, ministrul de Interne.



Şi liderul PAS, Maia Sandu, a infirmat cele spuse de foştii săi colegi de la PLDM.



"Nu am vânat niciodată oameni, dimpotrivă, noi am fost întotdeauna împotrivă şi rămânem în continuare foarte selectivi", a declarat premierul Maia Sandu.