Primăria va interveni cu 69 de utilaje pentru deszăpezire și cinci gredere închiriate

Silvia Radu a convocat duminică seara ședința de urgență la Primărie. Primarul interimar a insistat și a rugat pe această cale comandamentul pentru situații excepționale să intervină pentru deszăpezirea drumurilor din Capitală și cu forțe din afara primăriei, pentru că Primăria nu are suficiente echipamente.

Lucrările de deszăpezire vor continua în forță și după miezul nopții, astfel încât spre dimineață, toate drumurile din Capitală să fie curățate. Prioritar, potrivit edilului sunt arterele principale, stațiile de așteptare a transportului public și curțile spitalelor, școlilor și grădinițelor.

De asemenea, Şeful Direcţiei Transport din cadrul Primăriei Capitalei, Adrian Boldurescu a spus că autoritățile se pregătesc intensiv pentru intervenția de noapte.





"Am lucrat în regim non-stop. Au lucrat permanent în jur de 27 de utilaje, 17-18 la presurarea cu material antiderapant și 7-8 autospeciale la înlăturarea zăpezii de pe carusabil. La moment nu avem străzi blocate, am avut o problmeă cu strada Vadul lui Vodă, dar am rezolvat-o. Am deszăpezit-o și am redeaschis-o din nou, în rest merg pregătirile pentru intervenția de noapte. De dimineață s-a intervenit cu 480 de tone de material antiderapant, în total s-a intervenit cu 1.182 de tone de material antiderpant. Suntem pregătiți să intervenim cu 69 de utilaje. Dacă ninsoarea se va stopa, mâine dimineață vom avea străzile practicabile. S-a intervenit și în suburbii. Avem 5 gredere închiriate, care să le implicăm în deszăpezire. Astăzi am avut 7 mașini defecte, sperăm că până la 22:00 să fie reparate", a spus Şeful Direcţiei Transport din cadrul Primăriei Capitalei, Adrian Boldurescu.