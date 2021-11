Primăria satului Pereni, Hâncești, ANCHETATĂ, în cazul fetiţei ucise de femeia în grija căreia fusese lăsată

Poliția a inițiat un proces penal în privinţa Primăriei satului Pereni, raionul Hâncești, în calitate de reprezentant legal al copilei de un an și jumătate, care ar fi fost omorâtă cu bestialitate de către bonă și concubinul ei. În cadrul anchetei, reprezentanții administrației publice locale urmează să fie audiați. De cealaltă parte, primarul localității susține că nu a fost sesizat în acest sens şi că nu are nicio vină, întrucât mama şi fetița nu erau în evidența asistentului social.



Potrivit poliției, familia era una problematică, iar bunica feAtiței a fost amendată de câteva ori pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere şi educare a copiilor.



„Urmărirea penală are în gestiune un proces penal în care este vizată inclusiv administrația publică locală, în cadrul căreia se va stabili care au fost acțiunile și măsurile întreprinse de aceasta pentru a proteja copiii. Nu pot să vă furnizez mai multe detalii, întrucât toate informațiile făcute publice dăunează mersului procesului penal.”, a declarat Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP.



Primarul localității, Eugeniu Stropșa, ne-a spus că nu cunoaște despre acest lucru şi a primit doar o sesizare de la procuratură pentru a face o caracteristică familiei respective. Totodată, Stropșa susține că nu a putut interveni în această situație, deoarece mama și fetița nu se aflau în sat de aproape un an.

Totodată, autorităţile locale nu au primit nicio plângere că mama fetiţei nu şi-ar îndeplini obligațiunile de părinte. Ba mai mult, bunica a cerut să ia copilul în custodie, însă mama ei s-a opus. Direcția protecția copilului Hâncești nu a fost anunțată, deoarece administrația publică locală nu a constatat mai mult de trei încălcări în familia respectivă. Dacă se va adeveri că autoritățile responsabile nu s-au implicat suficient, funcționarii ar putea fi traşi la răspundere.