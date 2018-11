Primăria din oraşul Căuşeni distribuie gratis locuitorilor puieţi de pomi fructiferi

foto: prime.md

Autorităţile locale din Căuşeni îşi propun să transforme localitatea într-un oraş al fructelor. De mai bine de cinci ani, în fiecare toamnă, Primăria distribuie gratis locuitorilor puieţi de pomi fructiferi.



În acest an, în jur de 5 mii de pruni, cireși, caiși, vișini, dar şi piersici vor ajunge la gospodari. Fiecare doritor poate beneficia de cel mult cinci copăcei. Anatolie Daniliuc a luat acum patru ani câţiva puieţi. Acum se pot lăuda şi cu prima roadă.

În acest an, bărbatul a luat cinci pruni.



"Am plantat acest pom acum trei ani. Este prima roadă. Da, sunt fructe mici, caraghioase, dar, oricum, bune. Peste doi, trei ani va fi un pom frumos", a spus Anatolie Daniliuc, locuitor orașul Căușeni.



Locuitorii oraşului Căuşeni sunt încântaţi de iniţiativa primarului, mai ales că, în pieţe, un puiet costă 20 de lei.



"Prima dată. Prun, cireș, pară și abricos matincă. Am nevoie de dânșii. Avem grădină unde îi punem.Nuc am, acolo ce mai am, dar pe aceștia nu îi am", a spus o femeie.



"Anul trecut am luat și anul acesta tot. Punem în grădină. Nepoții să mănânce și noi", a spus Daniela.



Primarul oraşului Căuşeni îşi propune ca în următorii ani mesele oamenilor să fie doldora de fructe din propria grădină.



"Timp de 10, 15 ani de zile orașul Căușeni trebuie să fie cel mai verde oraș, a doua întrebare vreau sa vă spun că avem foarte multe pământuri, avem 5.000 de gospodării care în fiecare gospodărie trebuie să fie minim 10 pomi de diferite specii", a spus Grigore Repesciuc, primar orașul Căușeni.



Pentru cei 5.000 de pomi, Primăria a alocat 25 de mii de lei.