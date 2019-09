Primăria DA, Agenţia de Mediu BA. Motivul pentru care lucrările de reparaţie a străzii 31 august bat pasul pe loc

Lucrările de reparaţie a străzii 31 august bat pasul pe loc, din cauza a trei copaci. Potrivit reprezentanţilor Primăriei, cei de la Agenţia de Mediu refuză să semneze actele necesare pentru defrișarea arborilor, din motiv că aceştia sunt sănătoşi. Astfel, renovarea riscă să fie suspendată pe o perioadă nedeterminată.

Compania contractată de Primăria Chişinău a întrerupt lucrările, după ce a primit un aviz din partea Agenţiei de Mediu.

"Am început să excavăm pâmântul şi la un moment dat, pământul de sub copac se ducea şi copacul e greu şi noi am stopat, copacii îs foarte greu, e imposibil. Când ceva îi taie într-o noapte, dar aici dacă trebuie de tăiat nu-i taie", a menţionat directorul firmei contractate de Primăria Chişinău, Luca Ursu.

Proiectul care priveşte reparaţia reţelelor utilitare a străzilor 31 august şi Tighina costă Primăria peste 61 de milioane de lei. Restul banilor, în sumă de 9,5 milioane de euro, reprezintă finanțare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

"Din luna lui iulie tot umblă şi să obţinem o autorizaţie şi sper eu că totuşi o să reuşim, dar este mult prea mult pentru că din cauza asta avem proiectul de 61 de milioane de lei nu-l putem finaliza până la capăt şi intrăm în iarnă cu el", a afirmat șeful Direcției generale transport și căi de comunicații, Adrian Boldurescu.

Luni, în cadrul şedinţei primăriei, secretarul de stat al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iuliana Cantaragiu a declarat că arborii din Chişinău nu trebuie defrişaţi, deoarece aduc beneficii pentru întrega societate.

"Cât beneficiu aduc arborii în oraş, inclusiv captarea emisiilor. Oraşul acesta este extrem de aglomerat de maşini. Sunt avantaje pentru arbori foarte mari şi respectiv atunci când defrişăm un arbore ar trebui foarte mult să ne gândim dacă e necesar sau nu", a comunicat secretarul de stat la MADRM, Iuliana Cantaragiu.

Locuitorii Capitalei sunt de părere că nişte copaci nu ar trebui să împiedice renovarea reţelelor de apeduct şi a infrastructurii oraşului.

"Eu cred că noi trebuie să evoluăm şi să lăsăm careva copaci să împiedice o evoluţie a noastră şi careva copaci se taie şi acelaşi succes se pot sădi şi alţi copaci".

"La noi tot sunt copaci, dar acolo cum vor aşa şi fac, dar aici cum nu se poate, se poate, canesna că se poate, numai bani să ai".

"Lucrări nu se efectuează, drumul nu-i făcut, trebuie de întrebat conducerea care este problema".

Solicitată de Publika TV, Șefa Serviciului informații de mediu, educație și conștientizare ecologică Galina Norocea, a declarat că Agenţia de Mediu nu poate face abatere de la lege pentru a restabili o porţiune de drum. Astfel, instituţia nu va permite defrişarea celor trei copaci care împiedică reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare, dar şi a porţiunii de drum.

Reabilitarea străzii 31 august, Tighina şi Alexandru cel Bun face parte din proiectul finanţat de BERD.