Primăria Chişinău va sesiza CNA pentru anchetarea modului în care a început construcţia controversatului bloc de pe strada Eugen Coca

Primăria Chişinău pregătește actele pentru a sesiza Centrul Naţional Anticorupţie şi alte instituţii de drept pentru anchetarea modului în care a început construcţia controversatului bloc de pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a dispus anterior sistarea lucrărilor, dar instanţele i-au dat dreptate dezvoltatorului. Primăria nu a eliberat până acum o autorizaţie de construcţie, iar firma a obţinut un acord tacit prin judecată.



"Noi am încercat să întreprindem toate măsurile, dar nici primarul nu poate să facă unele acţiuni care nu ţin de competenţa dumnealui. La indicaţiile primarului, se pregătesc sesizările către organele competente, în special, probabil că o să expediem către Centrul Naţional Anticorupţie toate materialele", a menţionat Valeriu Bogdan, şeful Direcţia Asistenţă Juridică Primăria Chişinău.



Publika TV a difuzat mai multe ştiri despre problemele pe care le au locatarii din zona în care este ridicată clădirea. Ei se plâng că blocul este construit prea aproape de casele lor, fapt care le încalcă dreptul la viaţă privată.



"Locatarii sunt foarte îngrijoraţi de faptul dat. Cel mai interesant este că această construcţie şi locatarii veniţi aici vor da naştere la mute litigii şi conflicte pe viitor. Ei nu au nici acces pentru situaţii excepţionale. În caz de vreo situaţie excepţională nu are pe unde pătrunde nici o autospecială de pompieri", a spus Sergiu Pogorea, locuitor al sectorului Buiucani.



Firma de construcţii a expediat o scrisoare în adresa redacţiei în care ne acuză de dezinformare şi difuzarea unor ştiri false la acest subiect. Asta deşi, în reportajele realizate, Publika TV nu a făcut altceva decât să reflecte problema sesizată de locatarii din preajma şantierului. Mai mult, ştirile difuzate de noi s-au bazat întotdeauna pe declaraţiile făcute de funcţionarii Primăriei. De asemenea, de fiecare dată, reporterii Publika TV au solicitat reacţii de la patronul companiei care ridică blocul respectiv. Răspunsurile primite le-am prezentat de fiecare dată în materialele realizate. Şi de această dată am cerut un interviu de la proprietarul companiei care construieşte clădirea de pe strada Eugen Coca, Radu Talmaţchi. El a evitat să vorbească în faţa camerelor, dar ne-a expediat un mesaj în care a precizat că va merge cu o plângere în instanţă împotriva Publika TV, întrucât consideră că prin publicarea ştirilor le-am provocat pierderi financiare. Postul nostru de televiziune califică aceste acţiuni despre un act de intimidare.



Deşi construcţia de pe strada Coca se desfăşoară cu multe semne de întrebare, pe unele site-uri sunt publicate anunţuri privind vânzarea apartamentelor. Preţul unui metru pătrat este de 1300 de euro. Compania specifică faptul că şantierul este îngheţat, dar nu indică date despre autorizaţia de construcţie pe care trebuie să o deţină.

Experţii imobiliari spun că potenţialii cumpărători trebuie să fie cu ochii în patru atunci când analizează ofertele imobiliare şi intenționează să cumpere apartamente în blocuri aflate în construcţie. Specialiştii le recomandă oamenilor să studieze istoricul firmei şi să meargă pe şantier pentru a se convinge că dezvoltatorul are resursele necesare pentru executarea proiectului.



"Toate apartamentele trebuie să fie înregistrate la CADASTRU şi fiecare apartament trebuie să aibă număr cadastral. Cel mai important este să nu crezi în rude sau reprezentanţi ai companiei de construcţii care spun că dacă blocurile nu sunt ridicate, bunurile imobile nu pot fi înregistrate la CADASTRU. Asta nu este adevărat", a precizat Olga Vorobiova, expert imobiliar.



Blocul de pe strada Eugen Coca se construieşte în baza unei hotărâri luate de magistraţii Curţii de Apel Chişinău în favoarea dezvoltatorului. Hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie de locatarii din preajmă. CSJ încă nu s-a expus la acest subiect.