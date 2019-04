Primăria Chișinău va cumpăra 20 de autospeciale noi și 80 de utilaje

foto: canal3

Garajul Direcţiei locativ-comunale din Chişinău se modernizează. Anul acesta vor fi cumpărate 20 de autospeciale noi şi 80 de utilaje care vor uşura munca angajaţilor întreprinderii. Primele vehicule vor ajunge la sfârşitul lunii aprilie. Autospecialele noi sunt o necesitate, în condiţiile în care unele maşini din dotare au aproape jumătate de secol.



"Cea mai veche este din 1972, funcţionează şi este acum ieşită la linie. De obicei se deteriorează sistemul de frână, Se deteriorează sistemul de iluminare, sunt vechi deja, sunt uzate toate legăturile electrice, motoarele la fel. Metalul este foarte slab, obosit", a spus Vasile Efros, maestru.



Ceva mai noi sunt autospecialele care intervin la salubrizarea trotuarelor din oraş, însă şi ele le dau mari bătăi de cap angajaţilor întreprinderii. Leonid Osadci conduce automăturătoarea stradală de 14 ani.



"Se defectează, poate să fie şi o dată în lună, poate să fie şi două ori în lună. Dacă lucrăm pe sub borduri, este glod mult şi ea lucrează din greu, dacă pe trotuar, mai rar, că acolo strângi hârtii, mucuri de ţigară", a zis Leonid Osadci, şofer.



Alt vehicul, alte probleme. Acest tractor a fost cumpărat în 2003.



"- Azi se defectează una, mâine alta. Noi cam ne străduim după ce terminăm lucrul să ne mai uităm după ele, să îl mai reparăm ca să putem ieşi şi a doua zi la lucru.

- Are aer condiţionat?

- Condiționat, nu. Acestea care ies acum cred că vor fi.

- Vara cum este?

- Vara avem uşi, ferestre, deschidem", a zis Vasile Zmeu, tractorist.



Anul trecut, Direcţia locativ-comunală a cumpărat autospeciale de aproape 4 milioane şi jumătate de lei. Printre ele, acest tractor cu perie, remorcă, încărcător frontal şi lamă pentru a curăţa zăpada.



"Acest tractor este tare comod şi uşor, performant, este toate celea în el. Este totul făcut comod ca să poţi lucra cu aşa tehnică. Aer condiţionat, un radiou, aici are un panou foarte comod, foarte uşor de manevrat", a spus Ilie Pascal, tractorist.



Şeful Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare spune că în 2019 vor fi achiziţionate 10 tractoare moderne, cinci minievacuatoare şi cinci basculante. Pe lângă aceasta, vor fi cumpărate 50 de motocoase, 10 sărărițe care împrăştie material antidrapant şi suflante.



"Nu vom mai folosi măturile obişnuite care le folosesc în prezent pe teritoriul oraşului, dar deja am semnat contract cu un agent economic ca să ne livreze 30 de aspiratoare suflante, care se ataşează pe umăr, cu o pungă şi cu ajutorul lor să venim să salubrizăm în staţie, nu cu mătura printre oameni", a declarat Ion Burdiumov, şeful Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare.



Pentru noile achiziţii, din bugetul primăriei au fost alocate aproape 14 milioane de lei.