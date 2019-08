Primăria Chişinău a construit un drum nou pe la poarta preşedintelui Igor Dodon

Primăria Chişinău a construit un drum nou pe la poarta preşedintelui Igor Dodon. Pentru asflatarea celor 1500 de metri pătraţi municipalitatea a cheltuit 900 de mii de lei. Lucrările erau planificate şi nu au nicio legătură cu faptul că şeful statului are o casă în zonă, se justifică pretorul sectorului Buiucani.



"Este o ruşine pentru Chişinău şi în special pentru Buiucani ca în centrul sectorului Buiucani să avem străzi neasfaltate, străzi din piatră. Strada Vasile Coroban ca şi strada Xenopol este exact aceiaşi situaţie avem. În ultimii zece ani de zile, în fiecare an, aceste porţiuni erau incluse în programul municipal de reparaţii", a spus pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc.



De cealaltă parte, oamenii care locuiesc în preajmă afirmă că este suspect faptul că drumul asfaltat trece pe la poarta preşedintelui nu şi prin curţile vecine.



"Au făcut aici până pe unde merg maşinile lor, e drum frumos, dar aici mai la dos nu sunt oameni."



"Ce fel de drum au făcut. Au făcut o bucată şi aici nu e făcut de 35 de ani. Uitaţi-vă ce găuri sunt acolo. "



În schimb, şoferii sunt încântaţi de drumul proaspăt asfaltat.



"Foarte bine.Ele sunt mult care trebuiesc asfaltate, dar bine că măcar asta, care era numai gropi. "



Între timp, reabilitarea arterei principale ce leagă sectorul Buiucani de Centru este amânată deja de câţiva ani. Autorităţile nu sunt sigure că vor reuşi să termine reparaţia străzii Ion Creangă anul acesta.



"Foarte indignat. Circulăm şi cu maşina şi pe jos, e foarte, foarte rău drumul."



"Drumul trebuie numaidecât, la noi drumurile sunt foarte rele. "



Pretorul sectorului Buiucani afirmă că până la sfârşitul acestui an, pe strada Ion Creangă va fi pus primul strat de asfalt.