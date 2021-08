Primăria Capitalei datorează 17 milioane de lei societăţii pe acţiuni "Locuinţe pentru toţi". Ce spune Ceban

Primăria Chişinău ar putea achita despăgubiri de 17 milioane de lei societăţii pe acţiuni "Locuinţe pentru toţi". Asta pentru că nu și-a onorat obligațiile de a emite acte permisive pentru ridicarea unui bloc în sectorul Buiucani. În lipsa acestora, firma s-a apucat de construcție, a vândut apartamente pe hârtie, dar nu a mai ajuns să le construiască.

Banii au fost deja puşi sub sechestru, deşi juriştii municipalităţii susţin că acest lucru trebuia să se întâmple abia în septembrie, când expiră termenul de trei luni de la decizia instanţei. Astfel, primarul Ion Ceban a cerut Ministerului Finanţelor să stopeze această ilegalitate până la învestirea noului Guvern.



La rândul său, Ministerul Finanţelor spune că nu poate interveni, deoarece procedura de suspendare a executării unui titlu executoriu în care Primăria are calitate de debitor, vizează doar această instituție și instanța de judecată.



Potrivit deciziei irevocabile, Primăria Chişinău trebuie să achite companiei de construcţii 17 milioane de lei, dintre care trei milioane sunt cheltuielile pentru obţinerea actelor permisive, iar 14 milioane sunt pierderile înregistrate de firmă după ce blocul nu a mai fost construit. Şeful adjunct al Direcţiei Juridice a Primăriei, Iurie Crivorucica, susţine că decizia instanţei trebuia să fie emisă mai târziu, deoarece încă din 2013 este pe rol un alt dosar pentru escrocherie şi delapidare pe numele administratorilor companiei "Locuinţe pentru toţi".



"Prin decizia pe care o contestă Primăria la ziua de astăzi, instanţa a decis că Primăria urmează să acopere venitul ratat al investitorilor. Deci aici se primeşte o situaţie confuză în care Primăria acoperă venitul ratat al societăţii pe acţiuni care în principiu, reieşind din materialele de care dispunem, nu are de gând să investească bani ori pe de altă parte, este cauza penală pentru delapidare şi escrocherie iniţiată în privinţa factorilor de decizie."



Primăria Chişinău a contestat la Curtea Supremă de Justiţie hotărârea instanţei de Apel, însă aceasta a decis punerea sub sechestru a celor 17 milioane de lei.



"Considerăm că până în data de 21 septembrie 2021, procedura de executare silită nu poate avea loc. În pofida acestui lucru, executorul trimite încheierea cu privire la aplicarea sechestrului pe conturi."



Primarul Ion Ceban a scris pe Facebook că bugetul a fost deposedat de 17 milioane de lei prin scheme frauduloase pe ultima sută de metri a activității actualului Guvern. De cealaltă parte, administratorul de insolvabilitate al companiei "Locuinţe pentru toţi", Igor Bulgaru susţine că municipalitatea trebuia să achite cele 17 milioane de lei încă în 2020, dar Ion Ceban le-ar fi cerut răgaz un an, pentru a aloca bani în acest sens. Totuşi, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

De cealaltă parte, consilierul primarului, Natalia Ixari, spune că astfel de discuţii nu au avut loc. Proiectul "Locuinţe pentru toţi" a fost lansat pe vremea fostului primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Potrivit administratorului de insolvabilitate al companiei, atunci, funcţionari din Primărie au falsificat actele permisive şi au oferit pentru construcţia blocului de pe strada Alba Iulia un teren din zona verde. Pe lângă asta, potrivit contractului, 15 la sută din apartamente urmau să revină Primăriei, care şi-a asumat anumite obligaţii. Pentru că nu le-a îndeplinit, municipalitatea trebuie să achite aceste despăgubiri.