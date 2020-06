Primăria a găsit vinovaţii pentru starea deplorabilă a podurilor din Capitală. Sunt vizaţi mai mulţi agenţi economici

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea sub podurile din Chişinău, în special cei cu spălătorii auto, se numără printre cei vinovaţi de starea deplorabilă a viaductelor şi ar influenţa deteriorarea lor. Este constatarea funcţionarilor de la Primărie în urma unei inspectări făcute de specialişti.

"Sub aceste poduri, unde există spălătorii se creează condensat, nu este circulaţia aerului aşa cum ar trebui conform cerinţelor. Acest condensat duce la deteriorarea podurilor", a afirmat viceprimarul municipiul Chişinău, Ilie Ceban.

Cei mai afectaţi sunt pilonii în care se sprijină podul, susţin specialiştii. Din cauza umedității permanente aceștia au fisuri și au început să se macine.

Viceprimarul Capitalei nu ne-a putut spune cu exactitate câte spălătorii auto îşi desfăşoară activitatea sub podurile din Chişinău, dar a insistat pe ideea că acestea trebuie evacuate de urgenţă.

"Noi am solicitat la şedinţa operativă ca să fie inventariate toate constucţiile amplasate sub poduri. Doar ceea ce cunosc, este sub pod la Ismail este amplasată în prezent o spălătorie", a spus viceprimarul municipiul Chişinău, Ilie Ceban.

Administratorul spălătoriei auto despre care vorbeşte funcţionarul, respinge învinuirile.

- Iată vedeţi, totul este uscat, iată apa se duce acolo. Acolo îs trei metri în adâncime.

- Nu are nimic cu fundamentul podului?

- Da ce-i cu fundamentul, fundamentul e iaca uscat, uscat! Ce are. Iată uitaţi-vă.

Bărbatul spune că autorităţile refuză să investească în reparaţia viaductelor şi doar încearcă să găsească ţapi ispăşitori.

- Podul are deja 70 de ani.

- Da vreodată a fost reparat, de când activaţi cel puţin?

- Nu a mai fost reparat.

Autorităţile municipale confirmă faptul că în ultimii ani, au fost efectuate în mare parte doar lucrări de întreţinere a podurilor, iar pentru lucrări capitale, nu sunt bani. Acum doi ani, o comisie specializată a făcut o evaluare a stării viaductelor în urma căreia au constat că toate sunt într-o stare deplorabilă, iar unele au depăşit termenul de exploatare încă acum 25 de ani.

În Chişinău sunt 20 de poduri şi viaducte.