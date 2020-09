Prima zi de şcoală în pandemie. Mii de elevi din toată ţara au revenit la studii

Mii de elevi din toată ţara au revenit, de astăzi, la școală. După ce aproape trei luni ei au fost nevoiţi să facă lecţii online din cauza pandemiei, în sfârşit au păşit pragul sălilor de clasă. Totuşi, tradiţionalele careuri nu au fost organizate în acest an, iar copiii au mers direct la ore.

La Liceul "Mihai Viteazul" din Capitală, curtea şcolii era plină de elevi. Părinţii care şi-au însoţit copiii până la poarta școlii spun că micuţii au fost instruiţi să respecte măsurile de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus.

"Pandemia ne-a schimbat viziunea şi deja suntem cu mască suntem în altă formă. Sunt unele restricţii, dar trebuie de respectat cu toate că la noi lumea e diferită."

"E puţin diferit. Copiii au fost instruiţi. Bine eu am copii în clase mai mari a III şi a VIII-a ei au fost pregătiţi cunosc cum să meargă. Mai interesant e aceştia care sunt în clasele primare e mai greu."

Emoţionaţi erau şi viitorii absolvenţii de liceu. Deşi nu au avut parte de ultimul careu de la început de an, ei s-au bucurat să revină la ore.

"Este ultimul an pentru noi. Credeam că va fi unul de neuitat, dar va fi mai special pentru noi.", a spus eleva la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Valeria Vrabie.

"Noi am fost foarte bucuroşi să aflăm că mai putem călca odată pragul şcolii, având în vedere că suntem absolvenţi. Am aşteptat foarte mult această decizie şi am fost foarte bucuroşi să ne revedem colegii.", a menționat eleva la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Ana-Maria Şoitu.

Directorul instituţiei spune că au luate mai multe măsuri de protecţie. Astfel, au fost amenajate mai multe intrări în şcoală şi au fost instalate scanere care măsoară temperatura.

Totuşi, chiar în prima zi de şcoală au fost înregistrate şi unele incidente.

"Având azi un caz când termometria nu a permis unui copil să intre în şcoală am anunţat părintele şi imediat a venit. Să se gândească cum acasă să prevadă acest moment. Sper eu că trebuie să mai facem careva îndrumări părinţilor cum să verifice acasă copilul.", a afirmat directorul Liceului "Mihai Viteazul", Nelly Berezovschi.

Liceul "Mihai Viteazul" a optat pentru prezenţa fizică în clase. Astfel, doar elevii de liceu vor învăţa şi online, o singură zi pe săptămână, timp în care vor fi dezinfectate încăperile. În cazul celorlalţi elevi, orele vor dura 30 de minute, iar lecţiile vor avea loc în două schimburi. De asemnea, în curtea şcolii au fost amenajate zone pentru studii în aer liber.

"Ne-am pregătit deja moral şi fizic că vom lucra mai mult. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a anunţat că vor achitate orele lucrate în plus şi noi sperăm că aşa va fi.", a menționat profesoara de limba şi literatura română, Adriana Procop.

La Liceul "Onisifor Ghibu", unde învață peste 1 300 de elevi, clasele au fost împărțite în două grupe, iar copiii vor veni peste o zi la școală.

"Sălile sunt dotate ca elevii care sunt acasă să asculte lecția sau să participe la lecție online. Cei care nu reușesc în timpul lecțiilor să contacteze cu elevii, o fac a doua zi când revin.", a informat directorul Liceului "Onisifor Ghibu", Elena Cernei.

Potrivit Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, elevii trebuie să stea câte unul în bancă, la o distanţă de cel puţin 1,5 metri. Înainte să înceapă orele, elevilor le va fi măsurată temperatura, iar cei cu simptome de boală vor fi trimişi acasă. În acest sens, părinţii trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere atunci când îşi trimit copiii la şcoală. Totodată, profesorii vor purta măşti sau viziere în timpul orelor. În cazul elevilor, măştile vor fi purtate doar în pauze, atunci când ies din clase. Studenţii vor merge la cursuri abia peste două săptămâni. Până atunci, vor învăţa online.