Prima zi de școală este aşteptată nu doar de elevi şi profesori, dar şi de florari. Preţurile la flori, mai mari decât de obicei

Embed:

Prima zi de școală este aşteptată nu doar de elevi şi profesori, dar şi de florari. Părinții care au sperat să facă economii au mers aseară la piaţa angro de flori din Capitală. Chiar dacă preţurile au fost mai mari decât de obicei, cumpărătorii nu s-au speriat.



” Prețurile cred că is reale. Și un buchet ar fi frumos, și o floare de vazon care să fie pe mai mult timp, încă nu am apreciat, dar încă suntem la căutare.”



” Este ok, bine sunt flori de sezon de asta e bine. Am luat și o floare care să se mențină mai mult timp pentru că înverzește și ajută ca să purifice aerul în clasă și niște trandafiri care stau mai puțin, dar bucură ochiul.”



Vânzătorii însă s-au plâns că anul acesta sunt mai puţini cumpărători.



” Anul ăsta cam mai puțini, față de anul trecut.”



” - 10 lei trandafirașu.

- Anul ăsta ați avut mulți cumpărători?

- Așa mai puțin.”



La piața angro o crizantemă a costat 15 lei. Trandafirii moldoveneşti au fost 10 lei bucata, iar cei olandezi - 50 de lei.