PRIMA ZI DE DEZBATERI la Adunarea Generală a ONU. Discursul lui Donald Trump a stârnit râsete în public

Preşedintele american Donald Trump pare nemulţumit şi îndreptat împotriva întregii lumi. De la tribuna ONU, liderul de la Casa Albă a criticat Iranul, ideologia globalismului, ţările europene care ar putea rămâne dependente de gazul rusesc, dar şi Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol, pe care a acuzat-o de neloialitate pentru că vinde combustibil la un preţ foarte ridicat.

Mai mult, oficialul a declarat că va reduce contribuţia Statelor Unite la bugetul operaţiunilor ONU de menţinere a păcii. Deşi discursul a fost extrem de dur, oficialii prezenţi în sală se pare că nu l-au luat în serios întrucât în timp ce Trump vorbea, ei zâmbeau şi îşi şopteau la ureche. Prima dată s-a întâmplat atunci când liderul american a criticat Germania pentru construcţia gazoductul Nord Stream 2.



"Germania va deveni complet dependentă de energia rusească dacă nu îşi va schimba cursul. Aici, în emisfera vestică, suntem decişi să ne menţinem independenţa faţă de forţele externe", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.



Râsete au fost auzite în sală şi atunci când Trump a trecut în revistă succesele înregistrate în mandatul său, creşterea economică, reducerea şomajului şi începerea negocierilor cu Phenianul pentru denuclearizarea peninsulei coreene.



"În mai puţin de doi ani, am făcut mai mult decât aproape oricare alt preşedinte din istoria Statelor Unite. America... e adevărat, să ştiţi... Nu m-am aşteptat la o asemenea reacţie, dar e ok...", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.



Contrar ideilor naţionaliste ale lui Trump, preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut celor prezenţi să-şi unească forţele pentru scopuri comune. Ca de obicei, liderul din Hexagon a fost extrem de expresiv şi excentric.



"Ţara mea a făcut multe greşeli în trecut, dar în toată istoria sa a susţinut ideologia globalismului", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.



Cu un apel similar a venit şi premierul Marii Britanii, Theresa May. Ea a propus statelor prezente să investească în dezvoltarea ţărilor din Africa pentru ca tinerii de acolo să nu mai fie nevoiţi să emigreze în Europa.



"Când Africa înregistrează succese, toată lumea se bucură de ele. De asta vă cer să investim împreună în Africa şi astfel să investim în viitorul nostru, al tuturor", a spus Theresa May, premierul Marii Britanii.



Printre alte subiecte discutate aseară la ONU au fost schimbările climatice, pericolelor războiului hibrid şi efectele campaniilor de dezinformare.