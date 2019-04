Prima tranşă de ajutoare umanitare din partea Crucii Roşii a ajuns în Venezuela

foto: dw.com

Prima tranşă de ajutoare umanitare din partea Crucii Roşii a ajuns în Venezuela, ţară aflată într-o criză umanitară majoră, pe care preşedintele Nicolas Maduro o neagă. Oamenii au primit tone de alimente, iar în spitale au fost livrate medicamente care lipseau de luni întregi.



„Ajutoarele vor fi distribuite în conformitate cu principiile fundamentale ale organizaţiei noastre: neutralitatea, imparțialitatea şi independenţa. Am cerut tuturor să nu încerce să politizeze această acţiune. Scopul nostru este să salvăm vieţi", a spus Mario Villarroael, reprezentant Crucea Roşie.



Preşedintele Maduro a profitat însă de pe urma operaţiunii Crucii Roşii. Într-o intervenţie televizată, el şi-a arogat meritul pentru efortul organizaţiei internaţionale.



"Am semnat un acord, iar Crucea Roşie a trimis azi un prim transport de ajutoare în Venezuela împreună cu guvernul pe care îl conduc, iar transportul a fost primit în mod legal, organizat, în conformitate cu protocoalele internaţionale", a spus Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei.



Locuitorii din Venezuela spun că alimentele şi medicamentele sunt esenţiale, în condiţiile în care în ţară nu se mai găseşte nimic.



"Sperăm că ajutoarele umanitare vor continua să vină. Ne bucurăm că vom putea filtra apa, e un lucru benefic pentru sănătate."



Milioane de venezueleni au plecat din ţară în ultimul an. Un sfert dintre cei rămaşi trăiesc în sărăcie lucie. În magazine nu se găsesc alimente decât foarte rar şi totul se vinde cu raţia. Din cauza lipsurilor, mulți copii suferă de malnutriție, iar bolnavii sunt condamnaţi la moarte deoarece nici măcar în spitale nu se mai găsesc medicamente.