Prima semifinală a concursului Eurovision. Cine sunt primii 10 finalişti ai ediţiei din acest an

Prima semifinală a concursului de muzică "Eurovision" a avut loc aseară la Tel Aviv. Reprezentanţi ai 17 ţări au evoluat într-un spectacol grandios, în aplauzele spectatorilor şi urmăriţi de milioane de oameni din întreaga lume.

Printre primii 10 finalişti ai ediţiei din acest an este şi reprezentanta Australiei, care a interpretat piesa "Zero Gravity", o combinaţie inedită între stilul pop şi muzica de operă.



Reprezentanta Greciei, care este una dintre favoritele ediţiei din acest an, s-a calificat şi ea în marea finală cu o piesă interpretată în stilul lui Beyonce.



Şi trupa de punk rock a Islandei a lăsat o impresie de neuitat, reuşind să acceadă mai departe.



Celelalte ţări finaliste sunt Cipru, Slovenia, Cehia, Serbia, Estonia, San Marino şi Belarus.

Verdictul a fost dat în urma voturilor publicului şi a juriului.

Show-ul a fost deschis de Netta Barzilai, cea care câştigat Eurovisionului de anul trecut. Pe lângă statele calificate din semifinale, în finală sunt incluşi automat reprezentanţii celor 5 ţări fondatoare ale concursului: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

Se califică automat şi ţara gazdă a evenimentului, care anul acesta este Israel. Moldova, alături de alte 17 ţări, printre care şi România, va concura în cea de a doua semifinală, care va avea loc joi. Doar 10 dintre ele vor ajunge în marea finală care va avea loc sâmbătă, 18 mai.

Tot atunci urmează să cânte şi Madonna. Evoluţia ei este, însă, incertă, pe motiv că regina muzicii pop nu a semnat niciun contract cu organizatorii concursului.

Chiar şi în pofida îndemnurilor organizaţiilor pro-palestiniene care îi cer să nu cânte pe scena de laTel Aviv, Madonna a anunţat că vrea să evolueze în finala Eurovision.