Prima şedinţă de judecată în dosarul MINERIADEI din România, dupa aproape 28 de ani. În fața judecății vor veni toți cei acuzați de crime împotriva umanității

După aproape 28 de ani de la violenţele din Bucureşti, astăzi are loc prima şedinţă de judecată în dosarul Mineriadei. În fața magistraţilor Curții Supreme din capitala României urmează să se prezinte fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma și încă 15 foști oficiali. Toţi sunt acuzaţi de crime împotriva umanității. La evenimentele din iunie 1990 au murit patru persoane, iar 1400 au fost rănite.



"Autoritățile statului au hotărât să declanșeze acțiuni violente împotriva manifestanților aflați în Piața Universității din București, care își exprimau în mod pașnic opiniile politice. În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forțe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, SRI, precum și peste 10 mii de mineri", a spus Marian Lazăr, procuror militar.



La prima şedinţă de judecată s-au adunat aproximativ 100 de oameni, mulți dintre ei fiind victimele autorităţilor. Un bărbat a leșinat în învălmășeală.



Dosarul Mineriadei are peste 400 de volume, în care sunt descrise cu lux de amănunte toate faptele de violențe. În 13-15 iunie 1990, forțele de ordine, susținute de mineri, au atacat cu bâte, gaze lacrimogene și focuri de armă manifestanții, care ocupau de luni bune kilometrul zero al Bucureștiului.



Mesajul fostului preşedinte Ion Iliescu punea punct violențelor.



"Vă mulţumesc, încă o dată, tuturor pentru ceea ce aţi demonstrat şi în aceste zile. Că sunteţi o forţă puternică, cu o înaltă disciplină civică muncitorească", a declarat Ion Iliescu, fostul președinte al României.



După aproape 20 de ani de anchetă, procurorii au clasat cauza, în 2009. Victimele Mineriadei nu s-au lăsat și au obţinut reluarea cercetărilor, în februarie 2015, după ani de procese la CEDO.