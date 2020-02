Prima şedinţă a Parlamentului din sesiunea de primăvară. Ce au decis deputaţii

(15:10) Următoarea şedinţă a Parlamentului va avea loc în data de 13 februarie.

(14:58): Moţpan către Ministerul Economiei: Am un set de documente şi semnături din partea unor cetăţeni care solicită modificarea orelor de lucru cu direcţia către Chişinău pentru că unii întârzie la muncă şi studii. Aceştia s-au adresat mai multor organe dar fără răspuns. Vă rog să luaţi în considerare pentru că interesul cetăţenilor este prioritar.

(14:52) Marina Tauber întrebare pentru premierul Chicu: După ce au spus că vor să aducă emigranţi, vreau ca guvernul să ne prezinte în scris câţi şomeri avem înregistraţi în ţară, în ţară, câţi dintre moldoveni sunt plecaţi peste hotare şi ce face guvernarea pentru ca ai noştri să rămână acasă, dar vor să aducă străini.

(14:51): Grecianîi: Vă rog secretariatul să faceţi public aceste informaţii până săptămâna viitoare.

(14:50) Reniţchi către Grecianîi: Solicit să ne informaţi despre toate deplasărilor deputaţilor din trecut până în prezent. Insist să faceţi lista şi să prezentaţi numele şi fracţiunea. Vrem ca săptămânea viitoare să fie făcute publice.

(14:42) Vlad Batrîncea: Scenarii apocaliptice i-au amploare, hai să fim sinceri. Anul trecut am introdus nişte puncte sociale. Am susţinut un guvernul care a spus că nu este timp şi nu poţi pune pe ordinea de zi. La finele anului am găsit posibilitatea şi am votat proiecte sociale.

De ce aşa şantaj, la noi există un monopol? Eu ştiu că avem relaţii bune cu Comisia de la Veneţia.

Stimaţi colegi, noi am protestat înainte, azi noua ni s-au propus mai multe subiecte, asta vouă probabil vi se pare că tot într-o zi se poate de discutat?

(14:36) Mihai Popşoi: Vreau să vă felicit cu noua sesiune. PAS regretă că guvernul precedent a făcut eforturi, iar actuala guvernare aduce ţara în izolare. Principala lor ocupaţiei este apropierea cu Rusia. Noua guvernare nu are credibilitate în occident.

O problemă pentru cetăţeni sunt scumpirile. Politica lui Dodon a adus un val de scumpiri care va duce la scumpiri în lanţ şi după care vor suferi păturile social vulnerabile, de care Dodon zice că are grija de ei.

PAS va veni cu soluţii pentru ei. O prioritate pentru noi este lupta cu corupţia. Reforma justiţiei este mimată şi abandonată din cauza reformelor slabe. Avem o serie de proiecte, condiţii de pensionare pentru judecători, indemnizaţii de transport pentru bătrâni şi studenţi, reducerea decalajului pentru pensii între bărbaţi şi femei.

Anul 2020 este anul alegerilor prezidenţiale şi sefului statului. Pericolul falsificărilor creşte, vom cere partenerilor externi şi cetăţenilor să momitorizeze cu stricteţe alegerile.

Dragi colegi vă doresc o sesiune reuşită.

(13:15) Deputaţii au revenit în şedinţă.

(12:09) Deputaţii merg în pauză pentru o oră. Aceştia vor reveni în sală la ora 13:10.

(12: 06) Proiectul 325 din 31 decembrie 2019 a fost votat în prima lectură de majoritatea deputaţilor prezenţi în sală.

(12:00) Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Gabriela Cuneva, a venit în Parlament şi răspunde la întrebările deputaţilor.

(11:24) Proiectul 161 din 12 noiembrie 2019 a fost votat cu 68 de voturi.

(11:23) Proiectul 384 din 9 noiembrie 2019 privind organismele de mecanism a fost votat cu 68 de voturi în lectura a doua.

(11:15) A început examinarea proiectelor de pe ordinea de zi.

(11:13) Golovatiuc: Propun retragerea de pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a proiectului 189.

Greceanîi: Proiectul va fi exclus.

(11:11) Radu Marian: Solicit audierea ministrului finanţelor săptămânii viitoare pentru ca să explice de ce s-au luat bani de la autorităţile publice locale.

(11:06) După o oră de când a început şedinţa Parlamentului, deputaţii nu au votat niciun proiect de lege pe ordinea de zi.

(11:03) Alaiba: Propun proiectul privind includerea transparenţei în instituţiile de stat.

Proiectul nu a fost inclus în ordinea de zi.

(10:59) Deputatul PPDA Dinu Plîngău cere ca să se facă ordine în comisiile de profil pentru că proiectele sale nu sunt incluse.

(10:52) Reniţă: Propun proiectul privind anularea privilegiilor pentru foştii prim-miniştri şi preşedinţilor a Parlamentului.

Proiectul nu a fost votat pentru a fi pe ordinea de zi.

(10:49) Proiectul privind repunerea limbii române în legile statului nu a fost inclus în ordinea de zi.

(10:48) Reniţă: Solicit să includem iniţiativa privind organizaţiile de caritate.

Proiectul nu a fost votat pe ordinea de zi.

(10:44) Proiectul privind legea magniţki nu a fost inclus în ordinea de zi.

(10:43) Hotărârea privind constituirea comisie de anchetă ce a permis la spălătoria sistemului financiar rusesc nu a fost votat în parlament.

(10:39) Vovc: Propun fiecare propunere să o ascultaţi şi să o votaţi aşa cum sunteţi, dar să nu blocaţi fiecare proiect.

(10:37) Carp: Fiecare guvern este responsabil. Eu înţeleg că propaganda este bună. Lăsaţi vă rog prapaganda la o parte.

(10:33) Slusari: Cerem audierea miniştrilor Dumbrăveanu şi Usatîi privind majorarea transportului.

Proiectul nu a fost votat în parlament.

(10:31) Proiectul propus de deputatul Slusari privind concesionarea aeroportului nu a fost votat în parlament.

(10:30) Bătrîncea: Noi aşteptăm Guvernul într-o zi specială ca să discutăm pe subiectul miliardului şi a aeroportului. Vrem să ştim cum Parlamentul poate ajuta Guvernul pentru rezilierea contractului de concesiune.

(10:27) Greceanîi: Noi am convenit cu Guvernul ca până la sfârşitul lunii februarie să vină la sedinta în plen pentru a face raportul de activitate de 100 de zile si totodată să vină cu raspunsul la toate întrebările deputaţilor. Vom dedica o şedinţă specială pentru premier şi pentru tot cabinetul de miniştri.

(10:23) Hotărârile 141 - 142 cu privire la privatizare şi concesionare nu a fost votate pe ordinea de zi.

(10:22) Proiectul 291 nu a fost votat de deputaţi să fie pe ordinea de zi.

(10:10) Preşedintele Parlamentului a prezentat noii deputaţi: Virgiliu Pâslariuc şi Marina Radvan.

Totodată, Zinaida Grecianîi l-a felicitat pe Grigore Novac care astăzi îşi sărbătoreşte ziua de naştere şi pe cei care şi-au sărbătorit aniversarea în timpul vacanţei.

(10:06) Astăzi are loc prima şedinţă de parlament din sesiunea de primăvară. La şedinţă sunt prezenţi 88 de deputaţi.

Imnul de stat răsună în parlament. Sesiunea de primăvară a fost deschisă.

