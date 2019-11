Prima ședință a CMC a luat sfârșit. Consilierii și-au împarțit atribuțiile

(17:06) Ion Ceban: Ședința se declară închisă. Propun ca următoarea ședință să aibă loc miercuri, 20 noiembrie. Materialele vor fi încărcate pe site.

(17:05) Cu votul a 47 de consilieri au fost create comisiile de sepcialitate pentru diferite domenii din cadrul CMC.



Astfel, Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale va avea 11 membri: PSRM - 4, Platforma DA - 2, PAS - 2, PL - 1, PDM - 1, ȘOR - 1. Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor va avea 9 membri: PSRM - 4, Platforma DA - 2, PAS - 2, PL - 1. Comisia pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie va avea 9 membri: PSRM - 4, Platforma DA - 2, PAS - 2, Victor Chironda. Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare va avea 11 membri: PSRM - 5, Platforma DA - 2, PAS - 1, PDM - 1, PL - 1, ȘOR - 1. Comisia pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice va avea 11 membri: PSRM - 5, Platforma DA - 2, PAS - 3, PCRM - 1, Octavian Țîcu.

(17:00) Ion Ceban: Din cauza că este o comisie organizatorică, important este că astăzi s-au format consiliile.

(16:55) Consilierii au reușit să ajungă la o înțelegere și și-au reușit să împartă atribuțiile.

(16:53) Consilierii au revenit în ședință după aproape o oră, care a fost decisă inițial pentru 10 minute.

(16.00) Consilierii municipali au luat o nouă pauză, de 10 minute. Solicitarea a venit din partea primarului Ion Ceban pentru a decide cine vor fi membrii comisiilor de sepcialitate din cadrul CMC.

(15:58) Andrei Năstase: Nu de limbă comună avem nevoie și nici nu o să o avem niciodată. Poate de limbaj și să încetăm a fi populiști în fața camerelor de luat vederi. Vă îndemn să optăm pentru lege și pentru respectul votului popular.

(15:55) Ion Ceban: În ultimii patru ani de mandat, fracțiunea PSRM a avut cel mai mare număr de consilieri, ca și pondere, dar pe noi nu ne-a întrebat nimeni, ne-a repartizat așa cum a considerat acea majoritatea care a decis acest lucru. Patru ani am activat așa, s-au luat decizii și niciuna nu a fost contestată. Suntem gata să cedăm în orice circumstanțe, doar ca lucrurile să pornească din loc.

(15:40) Se decide repartizarea membrilor în comisiile de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului municipal Chișinău.

(15:37) Decizia socialiștilor a fost votată de majoritatea consilierilor.

(15:35) Pentru propunerea propusă de socialiști au votat 25 de membrie.

(15:31) Ion Ceban: Noi nu încalcam regulamentul. S-a propus inițial sa fie pauză, după să ne întâlnim și să punem la vot. Noi trebuie azi să decidem pentru că deja săptămâna viitoare trebuie deja să lucrăm.

(15:31) Klimenco: Noi încălcăm regulamentul. Hai să punem la vot.

(15:29) Primarul Ceban: Este o propunere să punem pe ambele la vot și să vedem.

(15:28) Nastase: Aceasta a fost propunerea socialiștilor, cu cine ați consultat-o aici sunt niște jocuri. Noi nu acceptăm, noi nu facem târg. Am venit cu propunerea să fie în mod proporțional. Noi am venit cu propunerea partajării, am propus ca 3 din cele 5 comisii să aibă câte 11 membri, iar două - câte 9 membrii, și nu a fost acceptată, ni s-a propus un troc pe care nu îl acceptăm, vrem transparență și distribuire proporțională conform votului oamenilor.

Noi vrem transparență și distribuire proportională după voința oamenilor. Noi milităm pentru transparență.

(15:26) Propunerea PSRM: Ne cerem scuze că așa greu o să ne decidem. Am ajuns la două următoarele concluzii.

Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor s-a decis din 9 membri să fie deja din 11 membri.

Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale din 11 membri la 9 membri.

Comisia pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie, anterior din 11 membri la 9 membri.

Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare rămane să fie din 11.

Comisia pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice să fie din 11 membri.

(15:23) Consilierii municipali au revenit în ședință după două ore și jumătate.

(14:00) Prima ședință a început cu întârzieri. Deja de o oră consilierii municipali trebuiau să se întoarcă, după ce au luat o pauză. În aceste momente în sală sunt membrii au fracțiunii PSRM, PD și ȘOR.

Consilierii au intrat în pauză pentru a decide componența numerică a comisiilor de profil.

Consilierii socialiști au propus o componență, însă cei de la PAS și PPDA nu au fost de acord așa că au cerut o pauză.

Deocamdată nu este clar dacă consilierii municipali au ajuns la un acord comun.

(13:00) Consilierii municipali, la această oră, ar trebui să înceapă ședința. Aceștia încă nu s-au întors.

(12:37) Consilierii au mers într-o pauză de o oră, până la ora 13:00, pentru a discuta numărul consilierilor în consiliile de specialitate.

(11:33) Vladimir Cebotari: Eu înțeleg că există mai multe probleme și blocaje. Eu nu văd o mare disensiune. Lipsesc niște formnalități. Sunt subiecte la care nu avem nevoie de multe discuții. Nu putem fără componențe nominale, dar putem cu componențe numerice să aprobăm aceste. Ar trebui o comisie mai puțin discutabilă. Noi ceilalți consilieri să lucrăm la celelalte activități.

(11:32) Andrei Năstase: Lucrurile trebuie făcute pas cu pas. Noi vom veni cu o viziune într-o perioadă de o oră. Ar fi bine ca toți să vină cu propuneri.

(1130) Ion Ceban: Vreau să fim corecți. În această componență reprezentanții cu cele mai multe mandate revin la două formațiuni. Ceea ce a propus colegul meu nu e bătut în cuie. Blocul ACUM va face parte în două formațiuni din cinci.

(11:27) Andrei Năstase: Propunerile au fost consultate în obscurutate. Se încalcă principiul obscurității. Ca și în parlament se merge după schemă. Vă invit să dăm dovadă totală de transparență. Precedentele nu au fost benefice pentru locuitori. Vom veni și noi cu probuneri vizând componența numerică și distribuirea proporțională.

(11:24) Ion Ceban: Dacă există disponibilitate a fost cea din mandatul precedent. Propun să avem consultări între fracțiuni și reprezentanții tuturor fracțiunilor și consilierilor independenți. Vreau să vă zic că unele probleme nu așteaptă. Vă invit la cooperare.

(11:23) Consilier PAS: Noi nu ama vut posibiliatea să vorbim până acum. Nu este logic să votăm această propunere. Vreau să cerem o pauză pentru a discuta cu fiecare în parte.

(11:20) Aleșii locai deja au început să aibă neînțelegeri chiar de la prima ședință. Problemele au început chiat de la formarea consiliilor de specialitate.

(11:17) Consilierul PL, Ion Ceban: Vă vom taxa dur pe toți. Ați îmbrăcat o altă față. Domnul Chironda, dumneavoastră nu o să fii primar, dar paravanul problemelor care trebuiau să se ducă în capul lui Ceban. El o să vină în jumătate de an și va zice că te duci.

(11:12) Blocul ACUM s-a divizat în CMC. PAS și ACUM și-au făcut propriile fracțiuni în cadrul CMC.

(10:44) Ion Ceban: Vreau să vă mulțumesc tuturor, iar consilierilor bun venit la bord. Avem multe de făcut împreună și avem angajamente către chișinăueni. Dacă sunteți aici înseamnă că sunteți cei mai buni care v-au considerat ei.

În acești 4 ani să muncim ca orașul să se schimbe rapid, asta ar însemna drumuri bune, grija pentru tineri și cei bătrâni. Sunt deschis față de orice propunere și ideie din partea voastră. Știu că avem de făcut foarte multe.

Fiecare locuitor va fi cu ochii pe noi și așteaptă schimbări. Aici sunt mii de probleme pe care trebuie să le facem împreună. Vă invit la o conlucrare. Voi fi pe cât se poate în rezolvarea problemelor locuitorilor. Vă urez mult succes.

(10:42) A fost înmânată legitimația Primarului Ion Ceban.

(10:32) Mandatele consilierilor aleși în cosiliul municipal.

Ceban Ion - PSRM

Năstase Andrei - ACUM

Chirtoca Vasile - PSRM

Grădinaru Vasile - ACUM

Popa Svetlana - PSRM

Tesa Iurie - ACUM

Cojocaru Dinari - PSRM

Trubca Alexandr - ACUM

Harmelien Iurie - PSRM

Verbițchi Ruslan - ACUM

Comarov Alexandr - PSRM

Gaidău Ina - ACUM

Botnaru Ghenadie - PSRM

Popa Zinaida - ACUM

Ceban Eugenia - PSRM

Cebotari Vladimir - PDM

Climenco Valerii - Șor

Radvan Marina - PSRM

Mandatii Aliona - ACUM

Munteanu-Pojoga Angela - ACUM

Chirtoacă Dorin - PL

Herța Veronica - PL

Vitalie Mucan - PSRM

Rotari Sergiu - ACUM

Serghei Basiuc-Brînze - PSRM

Doroș Aliona - ACUM

Lupașcu Valeriu - PSRM

Ivanov Dumitru - ACUM

Alexandr Bondarenco - PSRM

Macovei Ion - ACUM

Iuri Vitneanski - PSRM

Chironda Victor - Forța Nouă

Cebanu Ion - PL

Alexandra Tolocico - PSRM

Nedelea Veaceslav - PD

Bejenaru Grigorii - PSRM

Jitari Cristina - ACUM

Ulanov Denis - Șor

Hrenova Elena - PSRM

Coșeru Ina - ACUM

Nicolae Pascaru - PSRM

Duca Zinaida - ACUM

Victor Poleacov - PSRM

Rusol Nicolai - PCRM

(10:24) Lucrările ședinței de astăzi sunt prezidate de cel mai bătrân consilier Alexandru Comarov și de cel mai tânăr consilier Dumitru Ivanov.

La ședinșă sunt prezenți Serafim Urechean, Andrei Năstase, Dorin Cimil, Maxim Lebedinschi, Petru Harmaniuc.

(10:20) Primarul Ion Ceban și consilierii ascultă Imnul de stat al Republicii Moldova și Imnul Capitalei.

La ședință participă 47 de consilieri municipali.

(08:00) Astăzi are loc ședința de constituire a Consiliului municipal Chișinău. Noii consilieri aleşi în urma scrutinului din 20 octombrie se întrunesc la ora 10.00. O decizie în acest sens a fost luată, marţi, de Comisia Electorala Centrală.

CMC e format din 51 de consilieri municipali. Cei mai mulți are Partidul Socialiștilor, 22 la număr. Urmează blocul "ACUM" cu 19 reprezentanţi şi liberalii cu 3 mandate.

Democraţii şi Partidul Politic ȘOR au câte două mandate.

Câte un consilier au Partidul Unității Naționale, Mișcarea "Forța Nouă" și Partidul Comuniștilor.

Mandatele consilierilor au fost validate luni, iar în cadrul aceleiași ședințe de judecată a fost validat şi mandatul primarului general, Ion Ceban.

Şedinţa va începe la ora 10:00 şi poate fi urmărită LIVE pe PUBLIKA.MD.