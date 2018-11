Prima școală care garantează studenţilor un loc de muncă a fost inaugurată astăzi la Străşeni

Şcoala care garantează studenţilor un loc de muncă a fost inaugurată oficial astăzi la Străşeni. E vorba de Colegiul de Inginerie unde învaţă 25 de tineri, care urmează să fie angajaţi la fabricile de cablaje din ţară.

Interesul pentru studii este atât de mare încât Elena Aprodu, mama unui elev înmatriculat la instituţia de învăţământ, a ajuns să-i fie colegă băiatului ei.



"Lui i se dă mai uşor, că el este proaspăt venit de pe băncile liceului. Mama a terminat 20 de ani în urmă", a spus Elena Aprodu, studentă.



După ce a terminat liceul, Liviu Aprodu a depus actele la o universitate din Capitală. S-a răzgândit însă imediat ce a aflat despre oferta Colegiului de Inginerie.



"Aici este legat de calculatoare, mă mai pricep aşa, măcar cât de cât, în tehnică şi mi s-a părut interesant", a zis Liviu Aprodu, student.



Iar Diana Gaidău a absolvit 12 clase cu zece ani în urmă, iar acum s-a hotărât să înveţe o profesie.



"Aici sunt multe utilaje, de asta şi ne-am hotărât, pentru că e foarte multă practică", a zis Diana Gaidău, studentă.



Studenţii învaţă câteva luni, după care merg într-o fabrică şi lucrează. Bursa de studii este de 600 de lei, iar veniturile se majorează substanţial în lunile de practică. Fabrica de cablaje din Bălţi, de exemplu, le achită un salariu de 5000 de lei.



"Noi la fabrică controlam muncitorii, adică calitatea. A fost interesant, unele lucruri cu utilajele grele, pneumatica, e ceva nou", a spus Ion Boțan, student.



Astăzi, Colegiul de Inginerie a fost vizitat de premierul Pavel Filip.



"Poţi să îl adaptezi să se deplaseze, poţi face diferite aplicaţii."



Premierul şi-a amintit că şi el a câştigat primii bani încă de pe vremea când era student la inginerie.



"Chiar şi bani am primit pentru asta. Când eram student, încercam aceste lichide acestea."



Studenţii învaţă în baza unui program şcolar realizat de experţi din Germania. Asta pentru că instituţia are semnate contracte cu 12 companii din industria automotive, care investesc în pregătirea tinerilor. Cheltuielile pentru un elev sunt de 1800 de euro anual, inclusiv cheltuieli pentru cazare şi alimentaţie.



"Am dezvoltat această ideea, pentru că este nevoie de un sistem de învăţământ care să fie între universitate şi şcolile profesionale", a declarat Schneider Herfried, specialist din Germania



"Să trecem de la investiţii, cum zic şi alţii, în braţe de muncă la investiţii în materie cenuşie. Nu doar să pregătim oamenii pentru asamblare, dar să facem un pas mai departe, să vorbim despre inginerie mecanică, despre software", a menționat premierul Pavel Filip.



La colegiu sunt predate două specialităţi: mecatronică şi utilaj industrial. De anul viitor, tinerii vor învăţa şi logistică, şi cusătorie.