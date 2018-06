Prima recoltă de mazăre şi fasole păstăi, pe tarabele pieţelor din Capitală. Cât costa un kilogram

Prima recoltă de mazăre şi fasole păstăi a apărut pe tarabele pieţelor din Capitală. Cei care preferă boabele verzi trebuie să plătească în jur de 35 de lei pentru un kilogram.



" - Am recoltat în jur de 130 de kilograme de mazăre. - Asta e mult sau puţin? - Ea se culege greu. Este o cantitate mică, pentru că trebuie să fie jumătate de tonă sau chiar o tonă la hectar. Preţul îi sperie pe oameni şi toţi se plâng că sunt prea mari."



Alţi comercianţi cer pentru un kilogram 45 de lei. Comerciantul spune că a majorat preţul, deoarece achită salarii şi muncitorilor care îl ajută la cules mazăre.



"Noi ne străduim şi o punem mai devreme ca să o vindem cu un preţ pentru că greu se strânge. Prima roadă am strâns 40 de kilograme căci nu avem un câmp foarte mare"



"40 de lei. Se socoate că-i prima calitate. Îi dulce. O cumpără, mai ales pentru copii, foarte bine o cumpără"



Unii cumpărători spun că îşi permit să plătească oricât pentru a-şi potoli pofta.



"-Copiii o iubesc aşa s-o mănânce.

-Veţi cumpăra mazăre?

-Da, sigur, un kilogram."



" - Mazărea arată foarte bine, dar nu este dulce. -Vreţi să cumpăraţi? - Da. Daţi-mi, vă rog, jumătate de kilogram. Pensia îmi permite, aşa că pot să-mi cumpăr."



Fasolea verde este şi mai scumpă. Un kilogram este vândut cu 50 de lei.



"Trebuie multă muncă, apă multă, doar fasolele, păstaiele doresc multă apă, căldură. Sunt culese ieri dimineaţă. - Oamenii le cumpără? Nu prea. Tare se întreabă, dar auzind preţul , cam..."



"Care-s pofticioşi mai mult, însărcinatele, care au nevoie de acid folic. Care-s cu buzunarele mai slăbuţe, clar că se uită şi se duc. Câte jumătate de kilogram, nu se îndură lumea să cumpere mai multe."



Potrivit nutriţioniştilor, păstăile de fasole sunt eficiente pentru a preveni apariţia bolilor cardiovasculare, datorită conţinutului bogat de antioxidanţi, iar mazărea scade riscul de osteoporoză, îmbunătăţeşte vederea şi reglează digestia.