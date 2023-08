Prima reacție a Kievului despre moartea lui Prigojin: Este un semnal către elitele ruse, Putin nu iartă pe nimeni

Moartea lui Evgheni Prigojin, în urma prăbuşirii unui avion la bordul căruia liderul grupului de mercenari Wagner se afla, este un "semnal" trimis de preşedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri Mihail Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, scrie Digi24.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…