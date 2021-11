Prima parcare "Park and ride" din Chişinău va fi inaugurată în luna decembrie. Şoferii au păreri împărţite

Prima parcare“Park and ride” din Chişinău va fi inaugurată în luna decembrie. Aceasta se află la periferia oraşului, din direcţia Străşeni, Nisporeni, Călăraşi şi Ungheni."Ideea noastră este de-a convinge oamenii care vin din afara Chişinăului, să vină cu maşina, să lase maşina aici, după iau transportul public şi merg în oraş, unde să îşi soluţioneze problemele pentru care au venit.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, spune că deschiderea parcării publice va duce la fluidizarea traficului în Capitală. În imediata apropiere a acesteia se află o zonă verde - parcul "La Izvor" şi complexul sportiv "Buiucani"."Un oraş verde şi o parcare verde, am sădit 60 de copaci de tei, iar pe perimetru vom avea aproximativ 40 de stejari, care deja sunt sădiţi. Acum se lucrează la montarea bordurilor, reţelele subterane deja au fost trasate.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.De la parcare până la staţia de aşteptare a transportului public sunt aproximativ 200 de metri. Şoferii spun însă că pentru a-şi lăsa maşinile la intrarea în oraş, autobuzele municipale ar trebui să circule mai des."În oraş ai intrat, ai lasat maşina şi nu ai probleme nu ai nimic, te-ai urcat în transportul public şi mergi îţi faci cumpărăturile sau ce ai de făcut, te-ai întors înapoi.""Mă presează timpul, mereu şi nu reuşesc ce am planificat. Să las aici, ambuteiaje, probleme mari. ""În dependenţă după ce te duci în oraş, dacă te duci cu treburi simple, cred că da. Dacă nu, nu. "Pentru amenajarea parcării, Pretura Buiucani a alocat jumătate de milion de lei, iar Primăria - dublu. Potrivit autorităţilor municipale, parcări similare vor fi construite şi la celelalte intrări în Capitală.