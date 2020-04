Prima pacientă care s-a tratat de COVID-19 a fost externată. A fost petrecută acasă de medici cu ropote de aplauze

Aseară femeia a fost petrecută acasă de medici cu ropote de aplauze."Succes şi sănătate! Vă doresc să nu mai ajungeţi niciodată la spital!- Voi face tot posibilul ca asta să nu se întâmple! Vă mulţumesc. Sănătate vă urez. Vă mulţumesc pentru tot."Inga Tocinova este din Chişinău şi are 28 de ani. Ea a ajuns la spital acum două săptămânicu tuse, slăbiciuni şi temperatura ridicată. A sperat până în ultimul moment că rezultatul testului va fi negativ."Nu am avut contact cu persoane infectate. Poate că am avut, dar nu am bănuit. Intuiesc că m-am infectat în transportul public. În troleibuz sau autobuz", a spus Inga Tocinova, pacientă tratată de COVID -19."Eram foarte îngrijorată. Mă gândeam, să nu dea Domnul să fie ca în alte ţări. Nimeni nu este asigurat. Am sperat că va fi bine şi mă bucur enorm că m-am tratat", a zis Inga Tocinova, pacientă tratată de COVID -19."Este foarte greu, fiindcă suntem izolaţi de la familie, de la copii, de la nepoţi. Este o perioadă nu aşa de liniştită. Dar lucrul este lucru şi trebuie să luptăm pentru sănătatea oamenilor.", a declarat Ina Tovița, medic."Doar din nerespectarea acelor reguli, se măresc numărul de pacienţi din Republica Moldova. Toţi la maxim să poarte măştile respective, toţi la maximum să respecte distanţa dintre oameni. Toţi la maxim la primele simptome să se adreseze la medicul de familie. Este foarte important", a menționat Gheorghe Ţurcanu, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.În prezent, la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii sunt internaţi 164 de pacienţi diagnosticaţi cu noul tip de coronavirus.