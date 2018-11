PRIMA NINSOARE în Moldova! În sudul și centrul ţării au intervenit 112 autospeciale

Foto: politia

Ninsoarea de noaptea trecută i-a scos la muncă pe drumari. Pe şoselele din centrul şi sudul ţării s-a aşternut un strat subţire de zăpadă. Izolat, a atins 4 centimetri grosime. Chiar şi aşa, 112 autospeciale au intervenit la deszăpezire. În total, au fost împrăștiate peste 1500 de tone de material antiderapant. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, acum se circulă fără dificultate pe toate şoselele. Şi cei de la ”Exdrupo” au lucrat toată noaptea pentru a curăța străzile din Capitală. Au fost scose 12 autospeciale care au folosit peste 400 de tone de sare şi nisip.



”De cu seară o dată, și apoi la a doua și acuma, și până dimineață tot așa. Toate, toate străzile.”



Șoferii spun că nu au întâlnit dificultăți pe drum. Unii se bucurau că au reușit din timp să schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă.



” Se circulă bine pe străzi. Dacă anvelopele sunt bune, nu apar problemele. Cu o săptămână în urma am schimbat cauciucurile.”



”E destul de normal. Totul depinde de mașină. Puteți să vă uitați, cauciucurile sunt noi.”



”Dificultăți nu am întâlnit, chiar foarte bine, chiar ne place un pic, adrenalină.”



Alţi conducători auto au făcut aseară cozi la service-uri ca să-şi echipeze corespunzător maşina pentru iarnă.



”Abia acum am ieșit de la muncă și încă nu știu cum se circulă. Este bine, deocamdată. Acum plec la un atelier auto să-mi monteze cauciucuri de iarnă.”



Meteorologii prognozează ninsori şi pentru astăzi, iar marţi va cădea lapoviţă pe întreg teritoriul ţării. În acest weekend, se vor înregistra maxime de 4 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la -3 grade Celsius.