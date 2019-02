PRIMA MAŞINĂ BUGGY DIN ŢARĂ. Un bărbat din Sângerei a proiectat şi construit automobilul

Dragostea pentru patrimoniul arheologic l-a făcut să iasă din tipare şi să construiască prima maşină buggy din ţară.

Vorbim despre Constantin Hadîrcă, un bărbat din oraşul Sângerei, care a proiectat un vehicul adaptat reliefului din Moldova, pentru a explora cele mai ascunse, dar şi frumoase locuri din ţară.

Patru băieţi au lucrat timp de trei luni la proiect.



Maşina cu două locuri pe care a creat-o, a numit-o "Balada".



"Am avut ocazia să cutreier dealurile Sîngereiului, în urma căreia am rămas impresionat de priveliştile care mi s-au arătat în faţa ochilor. De multe ori aveam probleme cu accesibilitatea la situri", a spus un locuitor al oraşului Sîngerei, Constantin Hadîrcă.



Constantin spune că automobilul este suficient de puternic pentru a urca dealurile noastre pe orice anotimp. El a investit în jur de 60 de mii de lei din bugetul personal în construcţia şi dotarea acestuia.



"Am adus-o la service pentru a o duce la condiţia în care s-o putem omologa, sînt nişte cerinţe în legislaţie."



Bărbatul a decis să doneze

maşina unei asociaţii din raion care se ocupă de promovarea turismul local.



"Va servi pentru uşurarea procesului de cunoaştere a teritoriului raionului, a zonelor de privelişte, de landşaft, de situri arhiologice", a spus fondator al Asociaţiei Obşteşti "SinergyHub", Radu Marandiuc.



În prezent, tinerii s-au apucat să constuiască un vehicul mai mare.



"Balada nr.2. În general, are aceleaşi linii, doar că şasiul este lungit pentru a permite plasarea a 4 banchete."