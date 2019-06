PRIMA FEMEIE PREŞEDINTE: Caputova a câştigat alegerile cu aproape 60% din voturi

Prima femeie președinte a Slovaciei, Zuzana Caputova, a fost învestită în funcție la trei luni după ce a câștigat alegerile prezidențiale cu aproape 60 la sută din voturi. Ea l-a devansat în turul al doilea pe Maros Sefcovici, comisarul european pentru Energie. Activista anticorupție de 46 de ani a profesat până acum în domeniul avocaturii și nu are experiență politică.



”Odată cu jurământul constituțional pe care l-am depus, mi-am asumat obligațiile pe care le am în fața poporului. Nu am venit să conduc, am venit să servesc intereselor cetățenilor Slovaciei”, a spus președintele Slovaciei, Zuzana Caputova.



În discursul susținut după depunerea jurământului, Zuzana Caputova a pledat pentru consolidarea UE și a NATO și a cerut schimbări sistematice în sistemul judiciar, temă pe care a abordat-o intens și în campania electorală. Proaspătul președinte va avea însă împotrivă o clasă politică ce are viziuni diametral opuse. Guvernarea de la Bratislava este una eurosceptică și tradiționalistă.

Caputova a fost criticată în repetate rânduri de biserică și de alți politicieni pentru viziunile sale progresiste cu privire la avort și homosexuali. Slovacia este însă o republică parlamentară, așa că prerogativele președintelui sunt mai degrabă ceremoniale.