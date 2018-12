Prima fabrică de producere a instrumentelor muzicale din Moldova A FOST DESCHISĂ

Prima fabrică de producere a instrumentelor muzicale din Moldova a fost deschisă în satul Fetești, raionul Edineț. În ateliere se confecționează viori și violoncele. Afacerea a fost lansată în baza unui parteneriat dintre autoritățile locale și un antreprenor român, care a investit peste 100 de mii de euro.



În urmă cu 30 de ani, Vasile Gliga, împreună cu soția sa, şi-a deschis o fabrică de viori în România, la Reghin, Acum, sunt cei mai mari producători de instrumente cu arcuș şi coarde din Europa



"Partea de prelucrare mecanică se face la Reghin, părțile instrumentelor muzicale le livrăm aici, iar partea de muncă manuală se face în Fetești, până la mutat la în alb, lăcuitul se face și montajul la Reghin, și acolo livrăm și distribuim pe comenzi", a spus Vasile Gliga, patron fabrică instrumente muzicale, România.



La fabrica din Feteşti lucrează aproape 30 de localnici care au fost instruiți în România.



"Lucrul este foarte interesant, este cu o responsabilitatea foarte mare pentru că fiecare detaliu, fiecare lucrător știe ce trebuie să facă", a spus Maria Munteanu, administratorul fabricii din Fetești.



În ultima lună, meșterii au confecționat 300 de viori și violoncele.



"Până acum trebuia să plec sau în Rusia, sau în Europa, acum stau acasă lângă copii, muncesc cinci zile pe săptămână, două zile am de odihnă, stau cu soția. Salariul ne convine, e bine, decât în străinătate mai bine la noi", a spus un bărbat.



"Mulțumesc că am găsit așa post de muncă, ca să avem unde câștiga o bucată de pâine", a spus o femeie.



"Am învățat la Reghin, aproape trei luni, am învățat și am venit aici. Lucrez aici deja de trei luni, sunt mulțumită", a spus o altă femeie.



Autorităţile speră că fabrica va duce la dezvoltarea localităţii.



"Deschiderea acestei fabrici a adus la crearea a noi locuri de muncă și la venirea mai multor impozite în localitate", a spus Ion Munteanu, primar satul Fetești, raionul Edineț.



"Acele obiective care le pune administrația publică este de a crea noi locuri de muncă aici la Fetești. E prima rândunică, prima fabrică din Moldova care se ocupă cu producerea instrumentelor muzicale", a spus Iurie Garas, președintele Consiliului Raional Edineț.



Prețul unei viori produse la fabrica din Fetești variază între 70 și 3.000 de euro.