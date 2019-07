Prima ediție a vernisajului Cultural Internațional "ArtVin". Mai mulți artiști și-au scos în vânzare capodoperele

Embed:

Prima ediție a vernisajului Cultural Internațional "ArtVin" a avut loc la o vinărie din sudul țării. Timp de o zi, sub același acoperiș, artiști din peste 12 țări, și-au scos în vânzare picturile și sculpturile. Valoarea celei mai scumpe lucrări a fost de 12 000 de euro. Toți banii câștigați din vânzarea biletelor și a lucrărilor, vor fi donați pentru tinerii artiști din Moldova.



Au fost aduse, în total, peste 30 de picturi, prețul cărora începea de la 500 de euro. Nu au fost mai ieftine nici sculpturile. Acest cameleon din bronz, de exemplu, costa 3600 de euro.



"Arta nu e un domeniu ieftin, din păcate. Chiar la instituțiile de învățământ artistice, studiile de contract sunt cele mai scumpe. E nevoie de sprijin și îi chem pe oamenii care pot să își permită acest lucru, susțineții pe tinerii artiști, că au nevoie foarte mult de dumneavoastră, or ei ne vor duce faima foarte mult pe viitor, faima țării noastre", a spus Svetlana Bivol, directoare a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” .



"Mă bucur să fiu prezentă la acest eveniment. E foarte frumos: peisajul, natura. E un vernisaj de caritate și suntem bucuroși că contribuim și noi."



"Fiecare țară trebuie să se mândrească cu oamenii săi. Sunt sigur că în Moldova sunt mulți pictori talentați care poti fi la nivelul artiștilor cu renume mondial."



Surpiza evenimentului a fost prezentarea tabloului pictat de compozitorul Eugen Doga, acum câțiva ani, l-a îndemnul unor pictori din Crimeea.



"Pentru că maestrul are un frate care a fost deportat, el merge cu nepotul să îi arate în depărtare, vedeți aici este Gulagul care și l-a imaginat. Și a încercat chiar să denumească într-un fel „Triste amintiri” sau „Amintiri triste” pentru că leagă o durere de acele deportări", a declarat Eugenia Tofan, șefa Serviciului de Presă a Academiei de Științe.



Invitații au rămas impresionați de talentul maestrului.



"Omul talentat e talentat în toate. Acestă pictură dovedeşte că talentul nu are limite."



"Asta și înseamnă, larga viziune, când un om poate să își dedice viața muzicii, pe lângă asta artei, să reușești să tinzi spre mai mult și acest fapt maestrul, Eugen Doga ni l-a demonstrat."



Tot în cadrul evenimentului, cei care au vrut să înveţe a picta cu vin, au avut această ocazie la un master class. Organizatorii spun că, vor face din acest eveniment o tradiție.



"De a ajuta tinere talente din familii vulnerabile, care au nevoie de susținere pentru că, oamenii au nevoie nu numai de hrană materială. Au nevoie de suflet, au nevoie să își expună emoțiile, să își exprime sentimentele și totodată să rămână nemurire prin creațiile pe le lasă lumii", a zis Ana Sandra, organizator.



Prima ediție a vernisajului "ArtVin" a adunat peste 60 de oaspeți, iar biletul de intrare a costat 1000 de lei.