Prima declarație a Iuliei Skripal după otrăvire: Recuperarea e grea şi foarte dureroasă

La mai bine de două luni după ce a fost otrăvită împreună cu tatăl său cu o substanţă neurotoxică, Iulia Skripal a avut o primă apariţie publică în care a anunţat că este în continuare sub tratament. Ea a declarat că refuză asistenţa oferită de ambasada Rusiei în Marea Britanie şi că prioritatea ei este îngrijirea sănătăţii sale şi a tatălui ei, externat de curând din spital.

"Bună ziua. Mă numesc Iulia Skripal. După 20 de zile petrecute în comă, m-am trezit şi am aflat că am fost otrăvită. Faptul că am fost atacaţi cu o substanţă neurotoxică este şocant", a spus Iulia Skripal, fiica fostului spion rus, Serghei Skripal.



Iulia a povestit prin ce a trecut din momentul în care a a ajuns în Marea Britanie şi spune că încă are nevoie de tratament medical. De altfel, în înregistrarea video se văd urmele unei intervenţii chirurgicale pe gât.



"Recuperarea e grea şi foarte dureroasă. Nu vreau să dau detalii, dar tratamentul clinic a fost invaziv, dureros şi depresiv", a spus Iulia Skripal, fiica fostului spion rus, Serghei Skripal.



Fiica fostului spion rus a declarat că deocamdată nu vrea să ia legătura cu nimeni.



"Avem nevoie de timp să ne refacem şi să înţelegem ce s-a întâmplat. Mulţumesc ambasadei Rusiei pentru oferta de asistenţă, dar acum nu am nevoie de serviciile lor", a spus Iulia Skripal, fiica fostului spion rus, Serghei Skripal.



Iulia şi Serghei Skripal au ajuns de urgenţă la spital pe 4 martie, după ce au fost găsiţi inconştienţi pe o bancă din oraşul Salisbury. Medicii au constatat că au fost atacaţi cu noviciok, o substanţă neurotoxică de uz militar.

Toxina respectivă a fost creată prima dată într-un laborator din URSS în anii 80. Marea Britanie a acuzat Rusia că se află în spatele atacului chimic. Moscova a respins acuzaţiile, dar situaţia a dus la răcirea relaţiilor dintre cele două ţări. Marea Britanie şi zeci de ţări din Europa şi America au expulzat peste 140 de diplomaţi ruşi în semn de protest, iar cazul Skripal a fost discutat şi în Consiliul de Securitate al ONU.