Prima Casă se clatină. O bancă a redus până la şapte ani termenii de creditare a clienţilor

"Prima Casă" este clatinatată de una din cele cinci bănci implicate în proiect. MoldovaAgroindbank a redus de la 25 până la şapte ani termenii de creditare a clienţilor, fără să anunţe autoritarea responsabilă de implementarea programului "Prima Casă". Ministrul Finanţelor spune că nu ştie nimic despre schimbarea regulilor de joc deşi legislaţia obligă băncile să informeze autorităţile.

Un bărbat, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, spune că a cheltuit o mie de lei pentru a aduna toate actele cerute de MoldovaAgroindbank ca, într-un final, să i se spună că nu întruneşte condiţiile de finanţare.



"Ne-a sunat de la bancă şi ne-a spus că nu putem să vă mai dăm creditul acesta, aţi fost refuzat pe motiv că perioada de acordare a creditului la Moldova Agroindbank s-a modificat, respectiv veniturile dumneavoastră lunare sunt insuficiente pentru a plăti creditul"



Pentru familie, reducerea termenului de finanţare de la 25 la şapte ani înseamnă majorarea ratei de la trei la 12 mii de lei.



"Chiar am visat la o casă a noastră, în condiţii preferențiale. Acum nu ştim ce să facem, cred că o să luăm un credit simplu. Vă daţi seama, mai ales că plata lunară este cu mult mai mare, condiţii nu atât de avantajoase. În aceste condiţii mă întreb dacă programul "Prima Casă" mai este funcţional.", ne-a spus bărbatul.



Am încercat să cerem o explicaţie de la reprezentanţii băncii, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon şi nici la solicitarea expediată la adresa de e-mail. Am apelat la serviciul clienţi, unde ne-am prezentat ca şi potenţiali cleinţi.



"- Acum la moment, Prima Casă se oferă pe şapte ani maxim. - Dar de ce? Era mai mult, nu? - A fost modificat termenul. - Înainte cât era? - 25 de ani. - De ce a fost modificat? - Conform hotărârii Comitetului de conducere al băncii, banca are dreptul să modifice. -Când a fost luată această hotărâre? - Din data de 1 august."



Întrucât Ministerul Finanţelor este autoritatea care prin intermediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întrepriderilor Mici şi Mijlocii este responsabilă de gestionarea programului, am solicitat o reacşie de la ministrul Natalia Garvriliţă.



" Întrebaţi banca, care este... Eu nu cunosc detalii. Dacă îmi spuneţi banca, îmi spuneţi detalii, ne vom informa. - Moldova Agroindbank a postat asta chiar pe site. Sunteţi la curent? - Nu! "



Responsabilii din cadrul ODIMM spun că nu au fost informaţi oficial de către MoldovaAgroindabank. Dar, decizia de a schimba regulile de creditare s-ar putea solda cu excluderea băncii din programul "Prima Casă".



Moldinconbank, Victoriabank, Mobiasbanca şi Eximbank nu au schimbat, deocamdată, termenii de creditare. Toate patru bănci ne-au declarat că oferă împrumuturi pentru 25 de ani. De la lansarea din martie 2018 şi până acum, aproape trei mii de moldoveni şi-au cumpărat locuinţe cu ajutorul "Prima Casă".

Acesta este mai atractiv decât un împrumut ipotecat clasic prin faptul că prim tranşă plătită de beneficiar poate constitui doar 10% din costul locuinţei, iar dobând anuală este de aproximativ 7 procente.