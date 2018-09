Prima Casă: O profesoară din Ialoveni şi-a cumpărat un apartament prin intermediul Programului

Programul guvernamental "Prima Casă" devine tot mai popular. Până acum, 379 de beneficiari au primit credite pentru procurarea locuinţelor sau le-au fost acceptate solicitările de finanţare. Potrivit Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, alte 32 de cereri sunt în proces de examinare.

"Bună ziua, bine aţi venit la noi. Bună ziua, intraţi la noi, în apartamentul nostru."



Oxana Leahu este învăţătoare la Liceul "Petre Ştefănucă" din Ialoveni. Recent, ea şi-a cumpărat un apartament prin intermediul Programului Prima Casă.

Femeia a beneficiat de un credit pe un termen de 13 ani, pentru a-şi lua o locuinţă de aproape 30 de mii de euro.

Întrucât este bugetară şi are un copil, Oxana Leahu a primit aprobare şi pentru programele Prima Casă 2 şi 3. Femeia este foarte bucuroasă că nu mai este nevoită să stea în chirie.



"În momentul în care am călcat în acest apartament, am devenit mult mai convinsă în mine şi în propriile forţe. Evident, eram fericită. Mergeam prin casă, analizam fiecare colţisor şi mă gândeam că este casa ta, canapeaua ta, camera ta", a spus beneficiară a programelor "Prima Casă1,2,3", Oxana Leahu.



La fel de bucuros este şi fiul profesoarei.



"Îmi place că am camera mea, am unde să îmi fac temele, nu o mai încurc pe mama la bucătărie, când găteşte mâncarea."



Oxana Leahu spune că datorită acestui program a rămas în ţară şi să se ocupe cu ceea ce-i place mai mult - să-i înveţe pe copiii şi să contribuie la educaţia noii generaţii. Ea recomandă şi altor persoane să aplice la proiect.



"Cei care îşi iubesc meseria, cei care vor să rămână acasă, să lucreze, îi îndemn să aplice la acest proiect. Este real, nu este nimic ieşit din comun", a spus beneficiară a programelor "Prima Casă1,2,3", Oxana Leahu.

Din numărul total de credite 318 au fost oferite în cadrul programului "Prima Casă". Alţi 24 de beneficiari şi-au luat locuinţe prin "Prima Casă 2" destinat bugetarilor.

Totodată, 37 de credite au fost acordate pentru "Prima Casă 3" destinată familiilor care au copii.

Valoarea totală a creditelor acordate prin intermediul celor cinci bănci participante la program, se ridică la peste 161 de milioane de lei, iar suma garanţiilor oferite de stat este de peste 80 de milioane de lei.

Printre beneficiari sunt 275 de familii şi 104 de tineri necăsătoriţi. Vârsta medie a solicitanţilor este de 31 de ani.

Valoarea medie a unei locuinţe procurate este de peste 530 mii lei. Cele mai solicitate apartamente sunt cele cu o suprafaţă medie de 58 de m2.

Programul "Prima Casă", lansat de Guvern, este destinat cetăţenilor care au până la 45 de ani, sunt angajați oficial şi care nu au alte credite ipotecare.

Statul garantează 50 la sută din soldul creditului acordat. Costul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata inițială este de 10 la sută din preț. Guvernul a extins programul Prima Casă. Acesta a devenit mai accesibil pentru bugetari, cărora statul le va achita jumătate din creditul luat pentru procurarea apartamentului.

De asemenea, Programul va fi mult mai accesibil pentru familiile care au copii. Statul îşi propune să compenseze creditul ipotecar în funcţie de numărul de copii.