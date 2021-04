Prima casă din India construită cu o imprimantă 3D oferă ”soluţia” pentru criza locuinţelor la preţuri accesibile

Prima casă din India ridicată cu ajutorul unei imprimante 3D poate oferi, potrivit experţilor din domeniul locativ, soluţia la criza de locuinţe la preţuri accesibile cu care se confruntă ţara, tehnologia utilizată fiind mai rapidă, mai ieftină şi mai eficientă în comparaţie cu metodele tradiţionale de construcţie, relatează miercuri Thomson Reuters Foundation, citat de agerpres.ro.

Casa fără etaj, cu un diametru de aproximativ 56 de metri pătraţi, a fost construită de Tvasta Manufacturing Solutions din oraşul Chennai din sudul Indiei, în colaborare cu Terwilliger Center for Innovation in Shelter din cadrul organizaţiei Habitat for Humanity.

O astfel de casă poate fi construită în doar cinci zile şi poate fi personalizată, tehnologia fiind astfel adecvată atât pentru programul guvernamental pentru locuinţe la preţuri accesibile, cât şi pentru relocarea în caz de dezastre, după cum a declarat Adithya Jain, cofondator al Tvasta şi director executiv.

”Construcţia tradiţională este lentă şi consumatoare de timp, iar oamenii ajung din ce în ce mai des să fie excluşi pe măsură ce accesibilitatea este limitată, sau să se mulţumească cu locuinţe de calitate inferioară”, a declarat Jain pentru Thomson Reuters Foundation.

”O casă accesibilă nu trebuie să fie de calitate inferioară. Cu imprimarea 3D putem asigura locuinţe de bună calitate, care sunt accesibile şi rezistente la dezastre precum cutremure şi cicloane, la care oamenii din case de calitate inferioară sunt mai vulnerabili”, a precizat el.

Imprimarea 3D pe scară largă câştigă teren în întreaga lume, unele proiecte producând o casă în doar 24 de ore de tipărire, la doar câteva mii de dolari.

Spre deosebire de alte utilizări ale imprimării 3D - cum ar fi dispozitivele medicale - procesul, cunoscut şi sub denumirea de fabricare aditivă, foloseşte de obicei un anumit tip de beton cu uscare rapidă, turnat cu precizie de un dispozitiv controlat cu ajutorul computerului.

Aproximativ o duzină de companii construiesc locuinţe prin tipărire 3D la nivel mondial, estimându-se că piaţa globală a construcţiilor imprimate 3D va creşte la peste 1,5 miliarde de dolari până în 2024, potrivit unui studiu al companiei de studii de piaţă Research and Markets.

Tehnologia Tvasta, dezvoltată în India, nu doar că reduce timpul necesar construcţiei ci şi deşeurile rezultate şi este cu aproximativ 30% mai ieftină decât metodele tradiţionale de construcţie, a spus Jain.

De asemenea, casele sunt concepute pentru a rezista condiţiilor meteorologice tropicale din India. ”Aşadar, nu există doar o amprentă de carbon mai mică în timpul procesului de construcţie, ci şi pe durata de viaţă a casei”, a precizat el.

Tvasta face parte dintr-un incubator de startup-uri al Ministerului pentru Locuinţe şi Afacerilor Urbane din India, care încurajează utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru a soluţiona penuria de locuinţe accesibile.

Guvernul premierului indian Narendra Modi s-a angajat să creeze 20 de milioane de unităţi de locuinţe urbane noi şi 30 de milioane de locuinţe rurale până în anul 2022 în cadrul schemei ”Housing for All” (”Locuinţe pentru Toţi”). Însă implementarea a trenat, după cum susţin activiştii.

Respectarea termenelor şi oferirea asigurării că persoanele care au nevoie de case le pot obţine la un preţ accesibil reprezintă o ”provocare imensă”, după cum a declarat într-o intervenţie video ministrul indian al Finanţelor, Nirmala Sitharaman, la inaugurarea de marţi a casei Tvasta.

”Locuinţele convenţionale necesită timp, materiale, logistică, transportul materialelor şi aşa mai departe. Dar dacă această tehnologie poate produce locuinţe în diferite locaţii în cinci zile pentru fiecare casă, atingerea obiectivului nu va fi o mare provocare”, a spus ea.

”Fără îndoială, India are nevoie de astfel de soluţii”, a adăugat oficialul.

Există aproape un milion de persoane fără adăpost în mediul urban în India, conform datelor recensământului, cu toate că organizaţiile caritabile estimează că numărul real ar fi de trei ori mai mare.

Aproximativ 65 de milioane de persoane trăiesc în mahalalele din India, care au devenit focare de cazuri de coronavirus.

Crearea de locuinţe la preţuri accesibile pentru a combate inegalităţile este o modalitate prin care guvernele pot ajuta economiile să îşi revină după criza provocată de noul coronavirus, potrivit economiştilor.

Implementarea pe scară largă şi adoptarea tehnologiei de imprimare 3D "ar putea contribui în mod semnificativ la reducerea decalajului locativ din India", a declarat Anoop Nambiar, directorul reprezentanţei din această ţară al Terwilliger Center for Innovation in Shelter.