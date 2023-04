Prim-ministrul Poloniei susține crearea unei proceduri rapide pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Comisia Europeană trebuie să accelereze aderarea Moldovei şi Ucrainei la Uniunea Europeană, consideră prim-ministrul Poloniei. În caz contrar, spune demnitarul, negocierile vor fi stopate pentru câţiva ani, iar asta va fi ruşinos pentru Comisia Europeană. Declaraţia a fost făcută la o conferinţă susţinută de premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat în vizită oficială la Chişinău. Oficialul străin a avut o întrevedere cu prim-ministrul moldovean Dorin Recean. Cei doi au discutat, inclusiv, despre riscurile de securitate din regiune.

"Ca să răspund la întrebare, pot să spun că calea accelerată este posibilă. Şi mai mult, sau va fi o cale accelerată, sau negocierile vor fi stopate, pentru ani de zile, şi vor duce spre nicăieri. Acesta va fi un motiv de ruşine din partea Comisiei Europene, sper însă că UE va evita acest lucru şi că se va deschide mai larg către Republica Moldova şi Ucraina. " , a declarat Mateusz Morawiecki, prim-ministrul Poloniei



Referindu-se la riscurile de securitate din regiune, premierul Poloniei a subliniat că Moldova rămâne sub lupa Rusiei şi a dat asigurări că Polonia va oferi tot suportul necesar ţării noastre, pentru a scăpa de aceste ameninţări, iar aderarea la UE ar fi o soluţie.



"Ambele ţări ale noastre sunt în umbra unui război, ne confruntăm cu consecinţele războiului. Ambele naţiuni acordă ajutor refugiaţilor din Ucraina. Republica Moldova este în umbra ameninţărilor din partea Rusiei şi a garnizonului rusesc din Transnistria, este o provocare în plus. "



Premierul de la Varşovia a mai anunţat că Polonia va dona Moldovei 20 de generatoare, care vor fi de folos în cazul deconectărilor de lumină, provocate de bombardamentele asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Prim-ministrul moldovean Dorin Recean a mulţumit pentru sprijinul oferit.



"Apreciez contribuţia Poloniei la proiectele de dezvoltare a Moldovei. Am beneficiat de suportul fundaţiilor poloneze, au fost realizate peste 260 de proiecte pe parcursul acestor ani, în domenii precum dezvoltare regională, agricolă, şi în domeniul de bună guvernare. "



Cei doi prim-miniştri au semnat şi un memorandum de securitate cibernetică.