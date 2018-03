Prietenie între două Capitale. Primăria București va finanța proiecte în Chişinău

FOTO: PUBLIKA.MD

Întrevederea dintre primarul municipiului București, Gabriela Firea, şi edilul interimar al Capitalei, Silvia Radu a avut loc sub semnul prieteniei şi al amabilităţii. Ambele au veni îmbrăcate în ii pe care şi le-au dăruit la recenta lor întrevedere din capitala României şi cu mărţişoare în piept.



"Am venit aici ca o soră, iar noi toţi am venit aici ca fraţii voştri şi nu doar ca prieteni sau ca vecini. Iar fraţii între ei nu trebuie doar să se iubească ci şi să se sprijine", a spus Gabriela Firea, primarul general Bucureşti.



"Vă mulţumesc pentru relaţia personală pe care am stabilit-o, pentru prietenia care ne-o oferiţi şi vă urez

mult succes", a spus Silvia Radu, edilul capitalei.



Firea şi Radu au stabilit un program de colaborare între cele două primării.



"Ne dorim să sprijinim la consolidarea maternităţii, deci a spitalului Numărul 1 cu o secţie de copii. Vrem să ne implicăm pentru refacerea acestei secţii în integralitatea ei. De asemenea, vrem să ne implicăm pentru refacerea liceului "Mihai Eminescu" cred că este nevoie de o reabilitare şi am spus da la această solicitare", a spus Gabriela Firea, primar general Bucureşti.



"Am discutat în detalii cum pot fi gestionate întreprinderile municipale pentru a nu cheltui bani publici a nu îi arunca, dar ai realoca pentru proiecte ce ţin de interesul public. Am discutat la fel de sistemul de parcării pe care îl are Bucureşti, am discutat la fel sistemul de taxi."



La finalul conferinţei de presă, cele două primăriţe au făcut schimb de cadouri.



"Un platou din ceramică cu Eminescu pentru că o să reparaţi liceul."



Silvia Radu a primit în dar o icoană a Maicii Domnului, realizată de o preoteasă.



"Am vrut să vă înfățișez simbolic strădania unei mame pentru familia sa. Strădania unei femei pentru concetăţenii săi. Un mărţişor simbolic şi din partea noastră", a spus Gabriela Firea, primar general Bucureşti.



Acum trei săptămâni, Silvia Radu şi Gabriela Firea au semnat, un program de cooperare între cele două oraşe. Primăria Chişinău va înfiinţa o linie de transport comun care va deservi obiectivele turistice şi culturale, iar Primăria Bucureşti îi va dona două autobuze. De asemenea, medicii noștri vor merge la stagii de pregătire în spitalele din capitala României, iar la vară, elevi şi studenţi din Chişinău se vor odihni în tabere de la Bucureşti.