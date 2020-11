Candidatul electoral al PLDM la alegerile prezidenţiale, Tudor Deliu, a votat.

"Am votat pentru un preşedinte care să reprezinte cetăţenii Republicii Moldova atât în ţară cât şi peste hotare, care să ne scoată din izolare. Am votat pentru un preşedinte care să garanteze suveranitatea, independenţa şi integritatea. Am votat ca cetăţenii din Republica Moldova să se bucure că au un preşedinte care vorbeşte în numele lor şi pentru voinţa lor", a declarat Tudor Deliu.