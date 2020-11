Prezidenţiale 2020. Renato Usatîi, la votare: Am votat pentru ca cei din diasporă să nu-şi sărute copiii prin Skype (FOTO)

Candidatul formațiunii "Partidul Nostru", Renato Usatîi, a votat.

Usatîi a declarat presei că a votat "pentru ca cei din diasporă să nu-şi mai sărute copiii prin Skype" şi pentru "o schimbare adevărată".

"Am votat pentru ca statul să aibă grijă de toţi cetăţeni. Am votat pentru ca cei din diasporă să nu-şi mai sărute copiii prin Skype, dar să fie acasă. Mai sunt mulţi cetăţeni care au o speranţă şi am şi eu una, că lucrurile se vor schimba spre bine. Astăzi am votat ca Republica Moldova să aibă o schimbare adevărată şi nu doar pe hîrtie, aşa cum s-a făcut în ultimii 30 de ani", a declarat Renato Usatîi.