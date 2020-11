PREZIDENŢIALE 2020. Portretele candidaţilor la funcţia de preşedinte a Moldovei

Următorul este liderul Platformei DA, Andrei Năstase. El are 45 de ani și este jurist. Din 1997 până în 2000 a activat la Procuratura de Transport din Chișinău. S-a lansat în politică în 2015. În perioada august - noiembrie 2019, Năstase a deţinut funcția de ministru de Interne, iar acum este consilier municipal în Chișinău.Numărul trei în buletinul de vot este Tudor Deliu, desemnat de PLDM. El are 64 de ani și este filolog. Pe lângă asta, are şi un masterat în drept administrativ şi constituţional. În perioada 1990-1994 a fost primar al satului Răzeni, Ialoveni. Timp de 10 ani a ocupat fotoliul de deputat. În Parlament, a condus fracțiunea liberal-democraţilor. Din 2018 până în august 2020 a fost președinte al PLDM.Actualul şef al statului, Igor Dodon, este al patrulea în listă. Acesta luptă pentru un nou mandat, în calitate de candidat independent. Are 45 de ani şi este economist. Înainte de a ajunge în fotoliul de la Preşedinţie, a fost deputat în mai multe legislaturi, din 2009 până în 2016. Anterior, a ocupat funcţiile de prim-vicepremier şi ministru al Economiei.Violeta Ivanov, care candidează din partea Partidului "ȘOR", este a cincea în buletinul de vot. Are 53 de ani, este inginer de profesie şi deputat din 2009. În trecut, timp de un an, a fost ministru al Ecologiei și Resurselor Naturale. Între decembrie 2014 şi decembrie 2015 a fost președintele fracţiunii parlamentare a PCRM. În 2015, Ivanov a părăsit această formaţiune și doi ani mai târziu s-a alăturat democraţilor. Iar în urmă cu jumătate de an a plecat din PDM şi face echipă cu membrii Partidului ȘOR.Urmează în buletinul de vot președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu, în vârstă de 48 de ani, este de profesie economist. Între 2010 şi 2012 a fost consilier al Directorului Executiv al Băncii Mondiale, în Washington. Trei ani mai târziu, a devenit ministru al Educației în Guvernul Filat. Ulterior, și-a fondat propriul partid, iar în perioada iunie-noiembrie 2019 a deţinut funcţia de premier. La alegerile prezidențiale din 2016 s-a confruntat cu Igor Dodon în turul doi, dar a fost învinsă.Deputatul Octavian Țîcu este al şaptelea în listă. El are 48 de ani, este istoric și fost boxer, şi candidează din partea Partidului Unității Naționale, pe care îl conduce. În 1996, ne-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice. Țîcu a intrat în politică în 2013, când a fost timp de trei luni ministru al Tineretului și Sportului. A ajuns în Parlament după alegerile din 2019, în fracţiunea Platformei DA, însă ulterior a părăsit-o și a rămas deputat neafiliat.Ultimul în buletinul de vot este Dorin Chirtoacă, în vârstă de 42 de ani și jurist de profesie. În 2007 el a fost ales primar de Chișinău. A ocupat fotoliul de edil al Capitalei timp de un deceniu, până în 2017, când a fost suspendat din funcție prin decizia instanţei de judecată. Dorin Chirtoacă este președintele Partidului Liberal și candidează din partea Blocului Electoral "UNIREA". În prezent este consilier municipal în Chișinău.