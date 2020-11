Prezidenţiale 2020. Candidatul Partidului ŞOR, Violeta Ivanov, a votat. "Îndemn toţi cetăţenii să iasă la vot. Puterea e în mâinile noastre"

Candidatul Partidului Şor şi-a exercitat dreptul la vot. Aceasta a menţionat pentru ce anume a votat astăzi, şi totdată a îndemnat cetăţenii Republicii Moldova să iasă la vot.

"Am votat pentru viitorul Republicii Moldova, pentru o ţară prosperă, infrastructură modernă. Am votat pentru ca copiii şi nepoţii noştri să aibă un viitor aici, părinţii şi buneii noştri să aibă un trai decent, pentru a şterge diferenţa dintre sat şi oraş. Pentru ca toţi să se bucure de aceleaşi conditii. Am votat pentru o Moldovă înfloritoare.

Vreau să îndemn toţi cetăţenii să iasă la vot, puterea e în mâinile lor, vom decide azi viitorul Republicii Moldova."